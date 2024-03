Barcelona gewinnt das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zuhause gegen Napoli verdient mit 3:1.

Damit stehen die Katalanen mit dem Gesamtskore von 4:2 zum 1. Mal seit 4 Jahren in den Viertelfinals der «Königsklasse».

Im anderen Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag setzt sich Arsenal gegen Porto dramatisch im Elfmeterschiessen durch.

Beinahe wäre Napoli im Olympiastadion von Barcelona die wundersame Wende geglückt. Nach einer Hereingabe von der linken Seite stand der eingewechselte Jesper Lindström in der 80. Minute am langen Pfosten völlig blank, doch der Kopfball des Dänen ging hauchdünn am Pfosten vorbei. Es wäre das 2:2 gewesen, das zumindest für die Verlängerung gereicht hätte.

Stattdessen zauberte sich Barça nur 3 Minuten später zum vorentscheidenden 3:1 durch Torjäger Robert Lewandowski. Nach feinstem Tiki-Taka und einem Querpass von Sergi Roberto musste der Pole nur noch den Fuss hinhalten. Damit war die Messe gelesen – trotz einem späten Lattenschuss Napolis (89.).

Napolis Lindström verpasst das 2:2
Tiki-Taka in Perfektion: Lewandowski macht den Deckel drauf

Barça schlägt früh zweimal zu

Barça-Trainer Xavi hatte vor dem Rückspiel vom «bisher wichtigsten Spiel der Saison gesprochen». Entsprechend gingen seine Spieler von der ersten Sekunde an zu Werke. Belohnt wurde Barcelonas dominante Anfangsphase mit einem schnellen Doppelschlag:

15. Minute : Barça kombiniert sich stilsicher über die linke Seite in den Neapolitaner Strafraum. Raphinha spielt den Ball ohne genau hinzusehen in den Rückraum, wo Lewandowski erst klug durchlässt und Fermin Lopez dann sauber in die linke untere Ecke einnetzt.

: Barça kombiniert sich stilsicher über die linke Seite in den Neapolitaner Strafraum. Raphinha spielt den Ball ohne genau hinzusehen in den Rückraum, wo Lewandowski erst klug durchlässt und Fermin Lopez dann sauber in die linke untere Ecke einnetzt. 17. Minute: Barcelona kontert im eigenen Stadion blitzschnell. Jungstar Lamine Yamal sprintet über den halben Platz und lanciert Raphinha im richtigen Moment. Der Brasilianer schlenzt den Ball an den weiten Pfosten, anschliessend steht Joao Cancelo goldrichtig, um nur noch einzuschieben.

Barças Lopez eröffnet das Skore
Raphinha an den Pfosten, Cancelo staubt ab

Der katalanische Doppelschlag ging zu diesem Zeitpunkt absolut in Ordnung. Die Mannschaft des im Sommer scheidenden Trainers Xavi trat in der ersten halben Stunde äusserst konzentriert und spielfreudig auf, spielte ein zurückhaltendes Napoli mehr oder weniger an die Wand.

Blitzreaktion und Elfmeterszene

Doch auf einmal waren auch die Süditaliener auf der Anzeigetafel. Nach einer halben Stunde gelang Amir Rrahmani – als Innenverteidiger nicht gerade für das Toreschiessen bekannt – der Anschlusstreffer aus heiterem Himmel. Der Kosovare hatte sich bei einem feinen Spielzug Napolis über die rechte Seite nach vorne geschlichen und dann im Strafraum eiskalt abgeschlossen.

Rrahmani erzielt den Anschluss

Von diesem Zeitpunkt an übernahm die Mannschaft von Francesco Calzona vermehrt das Zepter. Gleich mehrmals schnupperten die Gäste am Ausgleich. In der 50. Minute ereignete sich zudem eine heisse Szene in Barcelonas Strafraum, als Napoli-Stürmer Victor Osimhen nach einem Zweikampf mit dem 17-jährigen Pau Cubarsi zu Boden ging. Schiedsrichter Danny Makkelie liess weiterspielen – ein strittiger Entscheid.

Osimhen fällt, Napoli will Penalty

So geht es weiter

Mit welchem Gegner es Barcelona in der Runde der letzten Acht zu tun bekommt, ist noch nicht bekannt. Die Auslosung der Champions-League-Viertelfinals findet am kommenden Freitag in Nyon statt.