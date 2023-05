Legende: Dürfte sich zurzeit auch besonders für die Serie A interessieren YB-Trainer Raphael Wicky. Keystone/ PETER KLAUNZER

Die Rechnung ist einfach: Qualifiziert sich der Sieger der Champions League auch über die eigene Liga für die «Königsklasse» der kommenden Saison, dann muss Schweizer Meister YB nicht in der 3. Quali-Runde für die Champions League einsteigen, sondern darf direkt in den Playoffs starten. Womit auch klar wäre, dass die Berner sicher in der Gruppenphase der Europa League stünden.

Alles klar in England

Im Final der Champions League kommt es nun zum Duell zwischen Manchester City und Inter Mailand. Bei den «Skyblues» ist bereits alles klar. Die Engländer befinden sich auf Titelkurs und können nicht mehr aus einem der Top-4-Plätze in der Premier League verdrängt werden. Auch bei Inter Mailand sieht es zurzeit nicht schlecht aus. Bei noch 3 ausstehenden Partien haben die drittplatzierten Mailänder 5 Punkte Vorsprung auf Platz 5.

Wenn Inter plötzlich zittern muss

Doch aufgepasst: Gleich am kommenden Wochenende muss Inter auswärts bei Meister Napoli antreten, während Stadtrivale Milan, aktuell auf Rang 5, in den Genuss eines Heimspiels gegen das bereits abgestiegene Sampdoria Genua kommt. Die AC könnte also bis auf 2 Punkte an Inter heranrücken. Und auch das viertplatzierte Lazio liegt aktuell nur einen Zähler hinter den «Nerazzuri».

Bei YB dürften die Blicke in den kommenden Tagen also mehr als nur einmal Richtung Süden gehen. Verbunden mit der Hoffnung, dass Inter den Platz in den Top 4 hält und «Gelb-Schwarz» in der Champions League somit der Umweg über die 3. Quali-Runde erspart bliebe.