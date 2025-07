Lugano kommt im Hinspiel der 2. Quali-Runde zur Europa League gegen Cluj «zu Hause» in Thun nicht über ein 0:0 hinaus.

Der rumänische Vertreter verschiesst in der Startphase einen Elfmeter.

Das Rückspiel in Cluj-Napoca steigt in einer Woche.

Lugano hat es verpasst, im Hinspiel der 2. Qualifikations-Runde zur Europa League vorzulegen. Die Tessiner waren im Thuner Exil gegen Cluj über weite Strecken zwar das aktivere Team. Gute Torchancen vermochte sich die Mannschaft von Trainer Mattia Croci-Torti aber kaum herauszuspielen.

Die beste Möglichkeit auf einen Torerfolg hatte nach etwas mehr als einer Stunde Georgios Koutsias, doch der griechische Stürmer in Diensten von Lugano lenkte eine Flanke von Mattia Zanotti aus kurzer Distanz über das gegnerische Tor.

Pfosten rettet Lugano

Einem Treffer wesentlich näher kamen die Gäste aus Rumänien. Nachdem Lugano-Verteidiger Ayman El Wafi im Strafraum nach einer vermeintlich harmlosen Flanke seinen Gegenspieler zu Boden gerissen hatte, entschied der Unparteiische auf Penalty. Karlo Muhar übernahm die Verantwortung, schickte Lugano-Goalie Amir Saipi in die falsche Ecke, traf dann aus 11 Metern aber nur den Pfosten.

Kurz nach dem Seitenwechsel zeigte der englische Schiedsrichter im Sechzehner der Tessiner abermals auf den Punkt. Antonios Papadopoulos hatte mit einer Grätsche zuerst den Ball, dann aber auch den Knöchel von Cluj-Stürmer Louis Munteanu getroffen. Weil das Foul knapp ausserhalb des Strafraums begangen worden war, wurde der Elfmeter nach VAR-Konsultation zurückgenommen. Der anschliessende Freistoss brachte keine Gefahr für Lugano.

Behrens kommt von der Bank

In der Schlussphase wechselte Croci-Torti auch noch Neuzugang Kevin Behrens ein. Der 34-jährige deutsche Stossstürmer konnte sich jedoch nicht mehr wirklich in Szene setzen, zumal Lugano im offensiven Drittel schlicht die Ideen fehlten.

Somit ist die Ausganslage fürs Rückspiel klar. Wer in einer Woche in Rumänien gewinnt, zieht in die 3. Quali-Runde zur Europa League ein. Für den Verlierer gibt es in der 3. Quali-Runde zur Conference League noch eine letzte Chance, um sich das Ticket für eine Europacup-Ligaphase zu sichern.

