Legende: In gut einem Monat geht es für sie gegen Mourinhos Ensemble Albian Hajdari (links) und Renato Steffen. Keystone/ALESSANDRO CRINARI

Der FC Lugano misst sich in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation mit Fenerbahce Istanbul.

Die Hinspiele werden am 23./24. Juli gespielt, die Rückspiele eine Woche später.

Lugano spielt zuerst zu Hause – die Tessiner tragen ihre Europacup-Heimspiele jedoch in Thun aus.

Am 23. oder 24. Juli gibt sich Startrainer Jose Mourinho im Berner Oberland die Ehre. In Thun, wo Lugano wegen des Umbaus des eigenen Stadions seine Europacup-Heimspiele austrägt, empfängt der Schweizer Vizemeister in der 2. Quali-Runde in der Champions League Fenerbahce Istanbul.

Ab kommender Saison werden die Türken vom 61-jährigen Portugiesen trainiert. «Fener» hat die abgelaufene Saison in der Süper Lig 3 Punkte hinter Stadtrivale Galatasaray auf dem 2. Platz abgeschlossen.

Weiter in der CL oder der EL?

Auch Lugano beendete die heimische Meisterschaft auf Rang 2 (hinter den Young Boys). Für den Einzug in die Mitte September beginnende CL-Gruppenphase müsste Lugano als ungesetztes Team 3 Runden überstehen.

Mit Fenerbahce wartet nun bereits in der 2. Quali-Runde ein sehr grosser Brocken. Sollte Lugano den Kürzeren ziehen, würde man in der Europa-League-Quali weiterspielen.

Lugano weiss, wie man in Istanbul gewinnt

In der abgelaufenen Europacup-Saison war die Mannschaft von Trainer Mattia Croci-Torti in der Conference League engagiert. In der Gruppe D schied man mit 4 Punkten aus 6 Spielen aus. Den Luganesi gelang jedoch ein veritabler Coup ... und das ausgerechnet auswärts in Istanbul. Gegen Besiktas lag Lugano 9 Minuten vor dem Ende 0:2 im Hintertreffen, ging jedoch dank dreier später Treffer noch als 3:2-Sieger vom Platz.