Experte zu Ajax in der CL

Die Euphorie

Wie viele andere Leute in Amsterdam freut sich auch André Sitek auf den CL-Halbfinal gegen Tottenham. «Die Kneipen sind schon am Mittag voll», sagt er, Ajax sei das Gesprächsthema Nummer 1 in der Stadt (siehe Video oben).

André Sitek Sportjournalist bei der niederländischen Tageszeitung «De Telegraaf» Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der Niederländer André Sitek ging in seiner Aktiv-Karriere unter anderem für den FC Basel auf Torejagd und war nie um einen lustigen Spruch verlegen. Mittlerweile ist der 56-Jährige als Journalist in Amsterdam tätig und freut sich auf den Auftritt von Ajax im CL-Halbfinal gegen Tottenham.

Die Durststrecke

Letztmals stand Ajax Amsterdam 1997 im Halbfinal der «Königsklasse». Was sind die Gründe für die lange Durststrecke? Warum haben die Niederländer zwischenzeitlich den Anschluss verloren?

Die Perspektiven

22 Jahre musste Ajax auf den erneuten Vorstoss in den CL-Halbfinal warten. Doch wie geht es nun weiter? Ist der aktuelle Exploit nur ein Strohfeuer oder ist nun die Basis gelegt, dass Amsterdam auch in den nächsten Jahren wieder an der Spitze des europäischen Fussballs mitmischen kann?

Denn klar ist: Diverse Spieler werden Ajax Ende Saison verlassen, dafür werden die «Kriegskassen» prall gefüllt sein. «Ajax wird mehr zahlen können. Es wäre schön, wenn das mal jemand in meinem Betrieb sagen würde», lacht Sitek.

Die Stolpergefahr

Real Madrid und Juventus Turin eliminiert, jetzt kann das Ziel eigentlich nur der CL-Titel sein für Ajax. «Ich finde das ein bisschen gefährlich. Plötzlich soll Ajax der Favorit sein? Tottenham hat Dortmund und Manchester City ausgeschaltet», sagt Sitek.

Amsterdam tue gut daran, nicht zu weit vorauszudenken. An seinen eigenen Rat hält sich Spassvogel Sitek dann aber doch nicht, wie im Video unten zu sehen ist.

Sendebezug: SRF zwei, sportflash, 29.4.19, 20:00 Uhr