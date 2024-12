Die «Königsklasse» verabschiedet sich in eine (kurze) Winterpause. Wir zeigen, wie es im neuen Jahr weitergeht.

So packt die Uefa die zusätzlichen Spieltage in den Kalender

Legende: Kobel steht Kopf Der Schweizer BVB-Goalie steht sinnbildlich für die nächste Phase der Champions League im Vergleich zu früheren Jahren. Reuters/Wolfgang Rattay

Mit 9 Partien, satten 3,8 Toren pro Spiel und unzähligen Emotionen hat die Champions League das Kalenderjahr 2024 am Mittwoch beschlossen. Weiter geht es erst im Januar.

Normalerweise wäre zu diesem Zeitpunkt auch die Gruppenphase Geschichte. Mit der Aufstockung und der Umstellung auf die Ligaphase ist in dieser Saison aber einiges anders.

Früherer Beginn und dichter gedrängt

Anstelle von 6 bestreiten die Klubs 8 «Gruppenspiele», wobei diese ja bekanntlich in einer einzigen grossen Gruppe respektive Liga stattfinden. Zusätzlich müssen vor den Achtelfinals neu noch K.o.-Runden-Playoffs durchgeführt werden für die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 (Hin- und Rückspiele).

Heisst unter dem Strich: 4 Spieltage mehr, die die Uefa nach der Wettbewerbsreform unterbringen musste.

Am 21./22. Januar geht es weiter (und nicht wie früher erst Mitte Februar), dann steht der 7. Spieltag an.

geht es weiter (und nicht wie früher erst Mitte Februar), dann steht der 7. Spieltag an. Abgeschlossen wird die Ligaphase am 29. Januar mit einer fetten Spielrunde: 18 Partien werden um 21:00 Uhr gleichzeitig angepfiffen.

mit einer fetten Spielrunde: 18 Partien werden um 21:00 Uhr gleichzeitig angepfiffen. Die Achtelfinals werden nicht mehr auf 2 Wochen verteilt, damit am 11./12.2. und 18./19.2. die K.o.-Runden-Playoffs über die Bühne gehen können.

und die K.o.-Runden-Playoffs über die Bühne gehen können. In die Runde der letzten 16 wird dann Anfang März gestartet. Früher fand zu diesem Zeitpunkt die 2. Tranche Achtelfinals statt.

Ab den Viertelfinals ist dann terminmässig wieder alles in der Reihe mit den früheren Austragungen der «Königsklasse». Der Final findet am 31. Mai in München statt.

