Favres Nizza mit Rücken zur Wand – Celtic kann CL planen

Der Traum von der erstmaligen CL-Qualifikation ist für den OGC Nice in weite Ferne gerückt: Das Playoff-Hinspiel in Neapel ging mit 0:2 verloren. Bedeutend besser lief es Celtic Glasgow.

Nizza beendet die Partie nach einem Doppelausschluss in der 79. Minute nur zu neunt.

Beim 5:0-Triumph von Celtic gegen Astana treffen Scott Sinclair und James Forrest jeweils doppelt.

Die Schweizer: Gökhan Inler (Basaksehir Istanbul) wird ein-, Mario Gavranovic (HNK Rijeka) ausgewechselt.

Es schaut nicht gut aus für den vom Schweizer Lucien Favre trainierten OGC Nice: Der letztjährige Ligue-1-Dritte unterlag im CL-Playoff-Hinspiel bei Napoli mit 0:2. Dries Mertens (13.) und Jorginho per Penalty (70.) schossen die Tore.

Nizza beendete das Spiel nur zu neunt. Denn in der 79. Minute kam es zu einem eher seltenen Doppelausschluss. Vincent Koziello sah nach einem harten Einsteigen direkt Rot. In der gleichen Szene musste Alassana Pléa mit Gelbrot vom Platz.

Damit wird es für Nizza im Rückspiel in einer Woche richtig schwer, um erstmals in der Klubgeschichte in die CL-Gruppenphase vorzustossen.

Celtic praktisch durch

Eben jene Gruppenphase kann Celtic Glasgow schon nach dem Hinspiel planen. Gegen ein überfordertes Astana siegte der schottische Meister gleich mit 5:0. Scott Sinclair und James Forrest trafen jeweils doppelt.

Der kroatische Vertreter HNK Rijeka unterlag durch ein Last-Minute-Gegentor bei Olympiakos Piräus (ohne Pajtim Kasami) mit 1:2. Mario Gavranovic spielte bei den Gästen bis zur 72. Minute und bereitete Hébers zwischenzeitliches 1:0 vor.

Olympiakos - Rijeka: Gavranovic legt für Heber auf 0:22 min, vom 16.8.2017

