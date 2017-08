FCZ-Frauen für Champions League qualifiziert

Heute, 19:57 Uhr

Die Fussballerinnen des FC Zürich haben am Qualifikationsturnier in Ljubljana den Vorstoss in die Sechzehntelfinals der Champions League geschafft.

Bild in Lightbox öffnen. Das abschliessende Gruppenspiel zwischen Minsk und Zürich endete 0:0. Nach zwei Siegen und diesem Unentschieden war Zürich mit Minsk punktgleich. Die Weissrussinnen sicherten sich mit der weitaus besseren Tordifferenz (13:0 gegenüber 7:1) den Gruppensieg. Die Zürcherinnen kamen als beste Zweite der zehn Gruppen dennoch weiter. Kein anderer Gruppenzweiter hatte ebenfalls sieben Punkte erreicht. Der Gegner der FCZ-Frauen wird am 1. September ausgelost. Die Sechzehntelfinals werden am 4./5. und am 11./12. Oktober ausgetragen.

flo/sda