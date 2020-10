Legende: Das Tor zur «Königsklasse» aufgestossen Salzburgs Patson Daka dreht nach seinem Treffer zum 1:0 jubelnd ab. Keystone

Mit Midtjylland, Red Bull Salzburg und FK Krasnodar haben sich am Mittwoch in den Playoffs die letzten drei Mannschaften für die Gruppenphase in der Champions League qualifiziert. Damit ist das 32er-Feld komplett. Die Gruppenauslosung findet am Donnerstag in Nyon statt (SRF überträgt ab 17:00 Uhr live).

Grosserfolg für YB-Bezwinger

Der FC Midtjylland steht zum 1. Mal in der «Königsklasse». Der YB-Bezwinger stand jedoch im Heimspiel gegen Slavia Prag lange auf der Verliererseite. Nach dem 0:0 im Hinspiel gerieten die Dänen bereits nach 3 Minuten in Rückstand. Doch in der 65. Minute gelang das 1:1. Und in der Schlussphase, als Midtjylland alles nach vorne warf, fielen drei weitere Tore zum 4:1-Coup.

Salzburg macht's erneut

11 Mal in Serie hatte Red Bull Salzburg zuvor den Einzug in die Gruppenphase verpasst. Nun schafften die Österreicher die Quali zum 2. Mal in Folge. Nachdem Salzburg gegen Maccabi Tel Aviv auswärts schon das Hinspiel gewonnen hatte (2:1), liess man im 2. Vergleich ein 3:1 folgen.

Im 3. Playoff-Spiel am Mittwoch besiegte Krasnodar PAOK Saloniki wie vor Wochenfrist mit 2:1.