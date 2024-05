BVB hofft auf besseres Ende in Wembley – Real will Titel Nr. 15

Legende: Der finale Schritt auf der «Road to London» BVB-Spieler laufen zum Warmmachen ein vor dem Rückspiel gegen PSG. imago images/Beautiful Sports

Am Samstag, 1. Juni, steht der Höhepunkt im europäischen Klubfussball an – der Final in der Champions League. Im Londoner Wembley duellieren sich Real Madrid und Borussia Dortmund um den Thron Europas.

5 Real-Titel seit Dortmunds letztem Final

Das Wembley-Stadion wird bereits zum 8. Mal Schauplatz des Endspiels der Champions League, beziehungsweise des Europapokals der Landesmeister. Im neuen Wembley fanden zwei Finals statt, 2011 und 2013. Der BVB, Wembley und 2013 – da war doch was. Genau: Es war die letzte Finalteilnahme des BVB in der «Königsklasse», das Endspiel ging mit 1:2 gegen Bayern München verloren.

Real Madrid ist das Nonplusultra in diesem Wettbewerb. Alleine seit 1992 konnten die Spanier 8 Mal (letztmals 2022) reüssieren, inklusive Europapokal der Landesmeister sind es 14 Titel – beides ist Rekord. Seit Dortmunds letztem Finaleinzug gewann Real 5 Mal die Champions League. Der BVB hingegen bestieg den Thron bisher einmal, 1997 unter Trainer Ottmar Hitzfeld.

Die «Road to Wembley»

Makellos überstand Real Madrid seine Gruppe, wurde mit 18 Punkten souverän Gruppensieger. In der K.o.-Phase wurde es mehrfach eng für die «Königlichen», doch weder ManCity trotz grosser Überlegenheit noch der FC Bayern trotz später Führung konnten die Spanier am nächsten Finaleinzug hindern. Ausserdem sind die Madrilenen in dieser Champions-League-Saison noch ungeschlagen.

Runde Gegner Resultate Gruppenphase Union Berlin

SSC Neapel

Sporting Braga 1:0 (h), 3:2 (a)

4:2 (h), 3:2 (a)

1:0 (h), 3:2 (a) Achtelfinal RB Leipzig 1:1 (h), 1:0 (a) Viertelfinal Manchester City 3:3 (h), 4:3 (1:1) n. P. (a) Halbfinal Bayern München 2:1 (h), 2:2 (a)

Borussia Dortmund wurde im vergangenen Sommer der «Todesgruppe» zugelost, nicht wenige prophezeiten den Deutschen das Aus in der Gruppenphase. Der BVB gewann aber seine Gruppe und war auch in der K.o.-Phase zwei Mal der Aussenseiter, entschied aber alle Duelle für sich.

Runde Gegner Resultate Gruppenphase PSG

AC Milan

Newcastle United 1:1 (h), 0:2 (a)

0:0 (h), 3:1 (a)

2:0 (h), 1:0 (a) Achtelfinal PSV Eindhoven 2:0 (h), 1:1 (a) Viertelfinal Atletico Madrid 4:2 (h), 1:2 (a) Halbfinal PSG 1:0 (h), 1:0 (a)

Lewandowskis Viererpack im Halbfinal 2013

14 Mal trafen Dortmund und Real Madrid bisher aufeinander, immer in der Champions League. Letztmals in der Gruppenphase 2017/18, als Real Madrid beide Duelle für sich entscheiden konnte (3:1, 3:2), 3 Mal waren sie zuvor bereits in derselben Gruppe gewesen.

In 3 K.o.-Duellen konnte sich Real Madrid 2 Mal durchsetzen, 1998 im Halbfinal und 2014 im Viertelfinal. 2013 war der Halbfinal gegen Real Madrid der letzte Schritt Dortmunds auf dem Weg in den Final in Wembley. Unvergessen sind dabei Robert Lewandowskis 4 Tore beim 4:1 im Hinspiel in Dortmund. Mit einem 0:2 in Madrid zitterte sich der BVB nach London.

01:16 Video Archiv: Die 4 Tore von Lewandowski gegen Real Madrid 2013 Aus Sport-Clip vom 25.04.2013. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden.

Spanischer Meister gegen Bundesliga-5.

Den Höhenflug in Europa konnte Real Madrid in den heimischen Wettbewerben besser bestätigen als der BVB. Die spanische Liga gewannen die Madrilenen überlegen mit 10 Punkten Vorsprung auf Barcelona, derweil Dortmund die Bundesliga nur auf dem 5. Platz beendete. Im Cup mussten allerdings beide bereits im Achtelfinal die Segel streichen.