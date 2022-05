Am Samstag duellieren sich Liverpool und Real Madrid um die Champions-League-Krone. Wir liefern einige Eckdaten.

19 Champions-League-Titel finden in Paris zusammen

Legende: Weiss oder Rot? Welche Farbe werden die Schlaufen am Pokal nach dem Endspiel am Samstag haben? IMAGO / Ukrainian News

Wann?

Der Champions-League-Final 2022 findet am kommenden Samstag statt. Anpfiff ist um 21:00 Uhr.

Wo?

Das Endspiel des bedeutendsten europäischen Klubwettbewerbs geht 2022 in Saint-Denis bei Paris über die Bühne. Schauplatz ist das über 80'000 Zuschauer fassende Stade de France. Ursprünglich hätte der Final in St. Petersburg stattfinden sollen. Aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine wurde der Spielort im Februar von der Uefa geändert.

Wer?

Mit dem Liverpool FC trifft der Zweite der englischen Premier League auf den Champion der spanischen La Liga, Real Madrid. Für die «Reds» ist es die 10. Teilnahme am Endspiel der Champions League (früher Europapokal der Landesmeister), in 6 Fällen holte Liverpool den Pokal. Der letzte Triumph der Engländer in der «Königsklasse» liegt noch nicht weit zurück. 2019 besiegte das Team von Trainer Jürgen Klopp im rein englischen Final Tottenham Hotspur mit 2:0.

Mit seinen 6 Titeln liegt Liverpool auf Platz 4 der ewigen Siegerliste in der Champions League. Angeführt wird diese von Real Madrid. Die «Königlichen» konnten den Wettbewerb bereits 13 Mal für sich entscheiden. Real ist das einzige Team, das den Champions-League-Titel verteidigen konnte. Zwischen 2016 und 2018 gelang den Spaniern gar das Kunststück, den «Henkelpott» 3 Mal in Serie in die Höhe zu stemmen.

Direktbilanz?

Ein Final zwischen Liverpool und Real Madrid ist keine Premiere. Bereits 2018 standen sich die «Reds» und die «Blancos» im Endspiel der Champions League gegenüber. Die Spanier behielten damals in Kiew mit 3:1 die Oberhand. Von diesem Final geblieben sind vor allem die Patzer des damaligen Liverpool-Goalies Loris Karius sowie das Fallrückzieher-Traumtor von Gareth Bale.

Insgesamt duellierten sich Liverpool und Real bisher 8 Mal – immer jeweils im höchsten europäischen Wettbewerb: