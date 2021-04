Da bewies der Fussballgott im Prinzenpark wieder einmal, dass er nicht nur ein Flair für langfristige Gerechtigkeit, sondern auch für Spannung hat. Weil er Neymar gleich 3 Mal inner kürzester Zeit am Aluminium scheitern liess, durfte Bayern auch in der Nachspielzeit des Viertelfinal-Rückspiels darauf hoffen, dieses eine notwendige Tor gegen PSG noch zu erzielen. Die bittere, trotz klarer Überlegenheit erlittene Hinspiel-Niederlage vergessen zu machen.

Doch als PSG-Goalie Keylor Navas in der 93. Minute den letzten Abschluss von Leroy Sané parierte, war klar: Die Pariser Final-Revanche ist perfekt. Zu schwer wogen aus Münchner Sicht in der Retrospektive die Ausfälle der Lebensversicherung Robert Lewandowski sowie der Stützen Serge Gnabry und Leon Goretzka.

Kein Titel? Kein Flick?

Während sich im Emirat Katar einmal mehr die Hoffnung auftut, nun endlich die Champions League zu gewinnen, steht der FC Bayern vor etlichen Baustellen:

Titel: Im ersten Jahr unter Hansi Flick gewann der erfolgsverwöhnte deutsche Rekordmeister alles (Stichwort: Sextuple), was es zu gewinnen gibt. In dieser Saison muss in der Vitrine nicht allzu viel Platz für neue Trophäen geschaffen werden. Im DFB-Pokal blamierte sich der FCB gegen Holstein Kiel. Der Meistertitel scheint mit 5 Punkten Vorsprung auf Leipzig zwar Formsache. Doch am Samstag steht das delikate Gastspiel in Wolfsburg an ...

Im ersten Jahr unter Hansi Flick gewann der erfolgsverwöhnte deutsche Rekordmeister alles (Stichwort: Sextuple), was es zu gewinnen gibt. In dieser Saison muss in der Vitrine nicht allzu viel Platz für neue Trophäen geschaffen werden. Im DFB-Pokal blamierte sich der FCB gegen Holstein Kiel. Der Meistertitel scheint mit 5 Punkten Vorsprung auf Leipzig zwar Formsache. Doch am Samstag steht das delikate Gastspiel in Wolfsburg an ... Kader: Gerade in der zuletzt nicht immer sattelfesten Defensive stehen die Bayern vor einem Umbruch. Urgestein David Alaba verlässt das Team zu Saisonende, der dann auslaufende Vertrag von Jérôme Boateng wird nicht verlängert.

Gerade in der zuletzt nicht immer sattelfesten Defensive stehen die Bayern vor einem Umbruch. Urgestein David Alaba verlässt das Team zu Saisonende, der dann auslaufende Vertrag von Jérôme Boateng wird nicht verlängert. Trainer: Mehr als über die fussballerischen Leistungen des «Stern des Südens» wurde zuletzt über Flicks Zukunft diskutiert. Der Dauerdisput mit Sportchef Hasan Salihamidzic befeuerte die Gerüchte über einen Abgang, um Trainer der deutschen Nationalmannschaft zu werden. «Dass ich mir Gedanken um meine Zukunft mache, dafür hat jeder Verständnis», sagte Flick in Paris. Er müsse «die Situation bewerten. Ich habe auch meine Vorstellungen.» Ein klares «Nein» tönt anders ...