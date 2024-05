Kann man den Saisonverlauf einer Mannschaft anhand der Werte eines einzelnen Spielers ablesen? Geht das? Im Falle von Bayern München und Leroy Sané durchaus.

Der Flügelflitzer spielte eine überragende Bundesliga-Hinrunde, schoss in den ersten 17 Saisonspielen 8 Tore und bereitete 10 Treffer vor. Nicht zuletzt dank Sané lagen die Bayern zu Saisonhälfte bloss einen Punkt hinter Leverkusen noch voll im Meisterrennen.

In der Rückrunde lief in München dann ziemlich viel schief in der Liga. 6 der 15 Bundesliga-Partien wurden verloren, die Meisterschaft war frühzeitig futsch, vom Trainer wird man sich Ende Saison trennen. Auch Sané war nicht wieder zu erkennen. Der 28-Jährige plagte sich mit Verletzungen herum, schoss keinen Liga-Treffer mehr und kam bloss auf eine Torvorbereitung.

Gegen Real endete eine sechsmonatige Torflaute

Als sich im Frühling herauskristallisierte, dass es mit der Bundesliga-Titelverteidigung nichts werden würde (im Pokal war man schon in Runde 2 gescheitert), bündelten die Bayern sämtliche Kräfte in der Champions League. Nur mit dem Gewinn des «Henkelpotts» würde man diese bislang enttäuschende Saison retten können.

Sinnbildlich für dieses Credo ist Sané. Seit Anfang April hat der 59-fache deutsche Nationalspieler gerade noch 18 Bundesliga-Minuten gesammelt. Die übrige Zeit wurde er von Thomas Tuchel in der heimischen Meisterschaft aufgrund einer Schambeinentzündung für die Champions League geschont.

Dort stand Sané sowohl in den beiden Viertelfinal-Partien gegen Arsenal sowie zuletzt im Halbfinal-Hinspiel gegen Real in der Startformation der Münchner. Dabei holte er in London den Penalty heraus, der zum 2:1 durch Harry Kane führte, und traf vor einer Woche beim 2:2 gegen die «Königlichen» nach der Pause zum 1:1. Es war Sanés erster Pflichtspieltreffer seit genau einem halben Jahr und seinem Bundesliga-Doppelpack gegen Darmstadt.

Gegen Real traf er schon als 19-Jähriger

Im CL-Halbfinal-Rückspiel am Mittwochabend in Madrid wird Bayern-Coach Tuchel wieder auf das Tempo und die Dribblings von Sané setzen. Zusammen mit Kane und wahlweise Serge Gnabry oder Jamal Musiala soll er den offensiven Dreizack der Münchner bilden.

Statistisch betrachtet liegt Real Sané. In 2 Partien gegen den spanischen Rekordmeister traf er 2 Mal. Neben seinem Treffer in seinem bislang letzten CL-Spiel gelang ihm dies auch in seinem allerersten Einsatz in der «Königsklasse»: Im Frühjahr 2015 schoss Sané als 19-Jähriger beim spektakulären 4:3-Auswärtssieg von Schalke 04 im Achtelfinal-Rückspiel im Santiago Bernabeu das 3:3 (Schalke schied trotzdem aus).

Gegen eine Fortsetzung von Sanés Tor-Serie gegen Real hätten die Bayern nichts einzuwenden.