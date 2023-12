Von Platz 1 bis 3 ist für PSG in der Champions-League-Gruppe F alles noch möglich. Der Gang in die Europa League wäre eine Zäsur.

Legende: Mon Dieu, Europa League? Kylian Mbappé würde sich mit dem Gang in die europäische Zweitklassigkeit wohl nur schwer abfinden. imago images/Le Pictorium

Für Paris Saint-Germain steht am Mittwoch das wichtigste Saisonziel auf dem Spiel. Nur ein Sieg in Dortmund ist gleichbedeutend mit dem sicheren Verbleib in der Champions League. Mit drei Punkten gegen den bereits für die Achtelfinals qualifizierten BVB kann sich das Team von Trainer Luis Enrique in der Hammergruppe F noch Platz 1 sichern.

Doch bereits ein Unentschieden gegen den Bundesliga-Fünften könnte für PSG das erstmalige Verpassen der K.o.-Runde in der Champions League seit 2011 bedeuten. Dies, wenn im zweiten Spiel der Gruppe Newcastle United zuhause gegen die AC Milan gewinnen sollte. Endet die Partie im St. James' Park unentschieden, kann sich der französische Meister eine Niederlage leisten.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Zusammenfassungen der Champions-League-Spiele vom Mittwoch sehen Sie ab 23:00 Uhr in der Sendung Champions League – Highlights auf SRF zwei.

Zahmes PSG in der Fremde

Die Auswärtsbilanz von PSG in der «Königsklasse» ist dabei alles andere als gut. In Newcastle ging man 1:4 unter, bei Milan setzte es ein 1:2 ab. Ausgerechnet vor der «gelben Wand» in der Dortmunder Arena soll diese Serie nun ein Ende finden.

Platz 3 in der Gruppe und der Gang in die Europa League wäre für das Starensemble von der Seine ein Schock. Auch wenn der Klub langfristig auf ihn bauen will, wäre der Kredit von Luis Enrique womöglich bereits aufgebraucht. Und die Frage nach der Zukunft von Kylian Mbappé, der mit einem auslaufenden Vertrag ab Januar bei einem neuen Klub unterschreiben kann, würde wohl wieder aktuell werden.

04:55 Video Archiv: Mbappé sichert PSG gegen Newcastle spät ein Remis Aus Sport-Clip vom 28.11.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 55 Sekunden.

Donnarumma als Schwachstelle?

Sorgen bereitet den PSG-Fans auch der aktuelle Formstand von Goalie Gianluigi Donnarumma, der in den letzten Spielen mehrere Fehler beging und in Le Havre (2:0) nach einem unbeholfenen Einsteigen gar vom Platz gestellt wurde.

Für Stabilität könnten allerdings andere sorgen: Captain Marquinhos und Mittelfeldspieler Warren Zaïre-Emery sollten nach ihren Verletzungen zurückkehren.