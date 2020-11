Legende: PSG fehlt ein wichtiger Spieler gegen Leipzig Kylian Mbappé. imago images

Jungstar fällt mit Kniesehnenverletzung aus

Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain wird seiner Mannschaft am Mittwoch in der Champions League gegen RB Leipzig fehlen. Der 21-jährige Franzose fällt mit einer Kniesehnenverletzung aus, wie sein Klub am Dienstag mitteilte. Zur Ausfalldauer machte PSG keine Angaben. Neben Mbappé muss Thomas Tuchel bei dieser wichtigen Partie auch auf Neymar und Mauro Icardi verzichten.

Leipzig - PSG live bei SRF Verfolgen Sie die Partie im Rahmen des 3. Gruppenspieltags in der Champions League am Mittwoch live ab 20:15 Uhr bei SRF zwei (Anpfiff um 21:00 Uhr) sowie auf unserer Website und in der Sport App mit Stream und Ticker.