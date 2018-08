Dank dem 2:0-Auswärtssieg in Kasachstan stand Dinamo Zagreb bereits vor dem Rückspiel mit mehr als einem Bein in der nächsten Runde. Für die definitive Entscheidung zugunsten des kroatischen Meisters war dann Mario Gavranovic besorgt: Der eingewechselte Schweizer Nati-Spieler traf in der 74. Minute per Kopf zum Schlussresultat. Für Gavranovic war es im 5. Saisonspiel bereits der 3. Treffer.

Im Duell um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League empfangen die Young Boys Dinamo Zagreb am 22. August im Stade de Suisse zum Hinspiel. Das Rückspiel findet am 28. August in der kroatischen Hauptstadt statt.

Emeghara fliegt vom Platz

Einen schwarzen Abend erlebte Innocent Emeghara. Der ehemalige Schweizer Internationale kam mit Karabach bei BATE Borissow nach dem 1:2 im Hinspiel nicht über ein 1:1 hinaus und muss den Traum von der «Königsklasse» damit begraben. Emeghara flog in der 77. Minute zudem nach der 2. gelben Karte vom Platz.

Celtic gescheitert – Salzburg problemlos

Den Sprung in die CL-Playoffs verpasst hat auch Celtic Glasgow. Die Schotten mussten sich nach dem 1:1 im Heimspiel auswärts bei AEK Athen 1:2 geschlagen geben.

Keine Blösse gab sich Salzburg. Die Österreicher hatten bereits im Hinspiel zuhause gegen Shkendija Tetovo aus Mazedonien mit einem 3:0 für klare Verhältnisse gesorgt. Auswärts gab es einen 1:0-Erfolg.

