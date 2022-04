«Sie haben einen Trainer mit grosser internationaler Erfahrung, der viele Titel gewonnen hat», sagt Bayern-Coach Julian Nagelsmann anerkennend über sein Gegenüber am Mittwochabend an der Seitenlinie. Es ist Villarreals Übungsleiter Unai Emery.

Mit einer unterschätzten Mannschaft Grosses erreichen – das kann niemand besser als er. Der Spanier führte einst Sevilla zum Hattrick (2014-16) in der Europa League. Im vergangenen Sommer gewann der Trainer den Wettbewerb auch mit Villarreal. Der Coup brachte dem Klub aus der Kleinstadt nahe Valencia erst das Ticket für die «Königsklasse», wo im Achtelfinal sensationell Juventus Turin ausgeschaltet wurde.

Legende: Weiss, wie man auf europäischer Ebene bestehen kann Villarreal-Coach Unai Emery. IMAGO / Nicolo Campo

Gegen die Bayern soll es die Erfahrung Emerys sowie der gute Kader-Mix richten. «Wir sind fähig, uns auf diesem Niveau zu behaupten», so der 50-Jährige. Trotzdem ist Villarreal in der heimischen Primera Division derzeit nur Siebter. Zuletzt setzte es gegen Cadiz (0:1) und den Tabellenletzten Levante (0:2) gar Niederlagen ab. «Zum Glück», so Emery, «spielen wir in der Champions League besser als in der Liga».