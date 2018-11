Enden YBs europäische Träume im «Theatre of Dreams»?

Gelb-Schwarz im Old Trafford

Manchester ist mit grosser Wahrscheinlichkeit die letzte Europacup-Reise, welche die Young Boys in dieser Saison unternehmen. Um überhaupt noch eine Chance zu haben vom letzten Gruppenplatz wegzukommen, müssten die Berner die restlichen 2 Partien gewinnen:

zum Abschluss der Vorrunde daheim am 12. Dezember gegen Juventus Turin

und am Dienstag bei Manchester United im Old Trafford.

Für die Berner geht es deshalb vielmehr darum, die Aufwärtstendenz in der Champions League zu bestätigen. YB will zeigen, dass es seit dem 0:3 im Hinspiel gegen ManUnited im Stade de Suisse gereift ist, an Sicherheit und Effizienz zugelegt hat. Zudem bietet sich den Spielern eine Plattform, um sich von der besten Seite zu präsentieren.

Gegen den Lieblingsklub

Dies ist auch Kevin Mbabu bewusst. Der Verteidiger, der nach starken Leistungen das Interesse aus dem Ausland auf sich gezogen hat, sieht aber «die kollektive Arbeit» im Zentrum. Dass es zudem gegen seinen Lieblingsklub aus Kindheitstagen geht, macht die Partie im Old Trafford für den 23-Jährigen umso spezieller.

Prominente Abwesende Mit Sékou Sanogo und Guillaume Hoarau muss YB gegen ManUnited auf 2 wichtige Spieler verzichten, die nur schwer zu ersetzen sind. «Die physische Präsenz und Persönlichkeit von Sanogo und Hoarau werden uns fehlen», sagt Seoane.

Zwar hat die Festung Old Trafford etwas zu bröckeln begonnen, seit Manchesters legendärer Trainer Alex Ferguson den Klub vor 5 Jahren verlassen hat. Im «Theatre of Dreams» gehen nun häufiger auch mal die Träume der Gäste in Erfüllung.

Dennoch ist für YB-Coach Gerardo Seoane klar: «Damit wir unsere Träume hier erfüllen können, müssen wir über uns hinauswachsen. Zudem braucht es einen Gegner, der nicht seine Topform erreicht.»

United findet den Tritt weiterhin nicht

In der Champions League steht das Team von José Mourinho nach 2 Heimspielen noch ohne Treffer da und auch am Samstag in der Meisterschaft reichte es gegen Crystal Palace nur zu einem torlosen Remis.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Dicke Luft beim YB-Gegner Mourinho auf Konfrontationskurs

Mourinho warf seinen Spielern danach fehlende Leidenschaft vor und warnte: «Wenn wir mit der gleichen Einstellung gegen die Young Boys spielen, reicht es nicht zum Sieg.» YB wäre es nur recht.

ManUnited - YB im Re-Live Die Partie zwischen Manchester United und den Young Boys zeigen wir Ihnen in der Nacht auf Mittwoch ab 00:35 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App.

Resultate Gruppe H

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 26.11.18, 22:20 Uhr