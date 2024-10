Legende: 3 Spiele, 0 Tore, 0 Punkte YB ist der Start in die Champions League missglückt. Keystone / ALESSANDRO DELLA VALLE

YB ist nicht allein

In der neu eingeführten Liga-Phase werden die Abstände der kleineren Teams zu den ganz grossen im europäischen Klubfussball gnadenlos offengelegt. Fünf Teams stehen neben YB nach drei Runden noch gänzlich ohne Punkte da. Eher überraschend gesellt sich derzeit auch RB Leipzig zu den Schlusslichtern. Der «Dosenklub» blieb am Mittwoch auch gegen Liverpool ohne Fortune und kassierte die 3. Pleite in Serie.

Ein Debütant überrascht

Obwohl die «Reds» noch ohne Punkteverlust dastehen, grüssen sie in der Tabelle nicht von ganz oben. Platz 1 hat nämlich Aston Villa inne, deren Torhüter Emiliano Martinez noch immer ungeschlagen ist. Der Klub aus Birmingham nimmt zum ersten Mal in der Klubgeschichte an der «Königsklasse» teil und ist bei der Premiere auf dem besten Weg in Richtung K.o.-Phase. Zumal in der nächsten Runde mit Brügge gewiss kein Schwergewicht wartet.

04:58 Video Aston Villa gewinnt auch 3. Champions-League-Spiel Aus Sport-Clip vom 22.10.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 58 Sekunden.

Warm-up für den «Clasico»

Am Samstag steht in Spanien der erste «Clasico» der Saison auf dem Programm. Das Aufeinandertreffen der beiden Schwergewichte verspricht Spektakel. Am Dienstag drehte Vinicius Junior für Real Madrid die Partie gegen Dortmund mit einem Hattrick im Alleingang (5:2). Einen Tag darauf brillierte auch bei Barcelona ein Stürmer mit drei Toren. Captain Raphinha traf beim 4:1-Sieg gegen Bayern München schon nach 58 Sekunden und legte in der Folge noch zwei Treffer nach.

00:36 Video Mustergültiger Konter: Raphinha macht Hattrick gegen die Bayern perfekt Aus Sport-Clip vom 23.10.2024. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Haaland und die Physik

ManCitys Stürmerstar Erling Haaland stellte beim 5:0 gegen Sparta Prag erneut seine Klasse unter Beweis. Mit seinem spektakulären Hackentor brachte er Mitspieler und die heimische Presse ins Staunen. Phil Foden scherzte: «Ich würde mir die Leiste reissen, wenn ich das versuchen würde. Ich weiss nicht, wie er es gemacht hat, ich denke, es sind einfach seine langen Beine. Er ist ein Freak.» Und die Daily Mail schwärmte, dass sich «der grosse Kerl» über die «Gesetze der Physik hinweggesetzt» hätte. «Es war ein Moment, der einem kurz den Atem raubt.» Nach 23 Champions-League-Spielen für City steht Haaland inzwischen bei 21 Toren.

00:54 Video Akrobatik in Perfektion: Der «fliegende Haaland» schlägt wieder zu Aus Sport-Clip vom 23.10.2024. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Wer schlägt City?

Manchester City blieb in der Champions League derweil zum 26. Mal in Folge ungeschlagen und übertraf damit die alte Bestmarke von Stadtrivale United von 2007 bis 2009. Die letzte Niederlage kassierte City am 4. Mai 2022 beim Halbfinal-Out gegen Real Madrid (1:3 n.V.). Die «Königlichen» hatten das Team von Pep Guardiola auch in der vergangenen Saison aus dem Wettbewerb geschossen. Weil die Entscheidung im Viertelfinal-Rückspiel aber erst im Penaltyschiessen fiel, ist die Partie in der Statistik als Remis aufgeführt.