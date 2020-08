YB schlägt Klaksvik in der 2. Runde der Champions-League-Quali in Bern mit 3:1.

Der Schweizer Meister zeigt keine gute Leistung, setzt sich aber dank der grösseren individuellen Klasse durch.

Auf wen die Young Boys in der 3. Quali-Runde treffen, kommt am nächsten Montag raus.

Lange wird in Bern mit Sicherheit nicht mehr über die Partie gegen KI Klaksvik gesprochen. Zu behäbig agierte YB über weite Strecken der Partie, zu wenig dominant trat das Team von Trainer Gerardo Seoane gegen den Aussenseiter von den Färöern auf. Mit gutem Gewissen kann man in diesem Fall aber sagen: Alles was zählt, ist das Resultat. Das 3:1 bringt YB einen Schritt näher an die Champions-League-Sterne.

Aufatmen dank Doppelschlag

Den Unterschied machte am Ende die grössere individuelle Klasse der Young Boys. Auch diese liess YB zwar nur vereinzelt aufblitzen. 6 starke Minuten reichten aber, um das aufsässige Klaksvik entscheidend zu distanzieren:

51. Minute: Nicolas Moumi Ngamaleu findet mit seiner Flanke Jean-Pierre Nsame, der aus 5 Metern mit dem Kopf den Torreigen eröffnet.

57. Minute: Nsame leitet den Ball weiter auf Miralem Sulejmani, der von der linken Seite entschlossen in den Sechzehner zieht und den Ball aus spitzem Winkel unter die Torlatte knallt. 2:0.

Dank dem Doppelschlag fiel YB etwas Druck von den Schultern ab, nachdem die Berner im gegnerischen Strafraum zuvor kaum Gefahr hatten ausstrahlen können.

Zwar mussten die Young Boys nach dem Anschlusstor durch Jonn Johannesen (79.) nochmals kurz zittern. Ngamaleu machte aber nur 3 Minuten später mit dem 3:1 alles klar. Wieder hatte Nsame die Vorlage geliefert.

2 weitere Hürden warten auf YB

Auf wen die Seoane-Equipe als nächstes trifft, ist noch nicht bekannt. Die Auslosung zur 3. Quali-Runde findet am 31. August statt. Wie bereits in der 2. Quali-Runde entscheidet auch da ein Spiel über Ausscheiden oder Weiterkommen. Diese Partie findet entweder am 15. oder 16. September statt.

Sollte YB auch die 2. Hürde meistern, stünden die Berner in den Playoffs. Diese werden mit Hin- und Rückspiel zwischen dem 22. und 30. September ausgetragen.