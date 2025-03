Vom grossen Duell zwischen Ousmane Dembélé und Mohamed Salah war im Vorfeld des Achtelfinal-Krachers zwischen Paris St-Germain und Liverpool die Rede. Welcher der beiden Ausnahmekönner der Partie wohl eher seinen Stempel aufdrücken würde, lautete die grosse Frage.

Am Tag nach dem Hinspiel ist klar: Dembélé und auch Salah spielten im Prinzenpark nur eine Nebenrolle. Der Mann des Abends war ohne jeden Zweifel Alisson Becker.

Der Liverpool-Goalie zeigte eine famose Leistung und brachte haushoch überlegene Pariser mit seinen Flugeinlagen zur Verzweiflung. Alle Paraden des brasilianischen Schlussmanns aufzuzählen würde den Rahmen sprengen, wir beschränken und deshalb auf die besten drei:

30. Minute: Bradley Barcola lanciert Dembélé, der von links einigermassen unbedrängt auf Alisson zulaufen kann. Der beidfüssige PSG-Stürmer will den Ball rechts am Keeper vorbeischlenzen, doch Alisson macht sich breit und die Topchance zunichte.

Bradley Barcola lanciert Dembélé, der von links einigermassen unbedrängt auf Alisson zulaufen kann. Der beidfüssige PSG-Stürmer will den Ball rechts am Keeper vorbeischlenzen, doch Alisson macht sich breit und die Topchance zunichte. 54. Minute: Khvicha Kvaratskhelia nimmt bei einem Freistoss aus gut 20 Metern Mass. Der Georgier bringt den Ball mit viel Zug in Richtung weite Ecke. Alisson streckt sich und verhindert den Einschlag mit einem Hechtflug.

Khvicha Kvaratskhelia nimmt bei einem Freistoss aus gut 20 Metern Mass. Der Georgier bringt den Ball mit viel Zug in Richtung weite Ecke. Alisson streckt sich und verhindert den Einschlag mit einem Hechtflug. 80. Minute: Dieses Mal ist es der eingewechselte Désiré Doué, der sich an Alisson versucht. Der PSG-Joker zieht an der linken Strafraumecke zwei Liverpool-Spieler auf sich, zieht dann zur Mitte um den Ball mit seinem rechten Fuss in die entfernte Ecke zu zirkeln. Der brasilianische Goalie macht sich jedoch lang und entschärft auch diesen Schuss.

Es passte zum – rein resultat-technisch – perfekten Abend der «Reds», dass Trainer Arne Slot auch noch ein goldenes Händchen bewies. Der niederländische Coach nahm in der 86. Minute den blass gebliebenen Salah vom Feld und brachte Harvey Elliott. Wer traf wohl kurz darauf mit seinem ersten Ballkontakt zum Siegtor? Genau, Elliott.

Barcelona feiert Szczesny

Ähnlich wie die Gefühlslage bei Liverpool war am Mittwochabend jene bei Barcelona. Auch die Katalanen mussten in ihrem Achtelfinal-Hinspiel bei Benfica – vor allem der frühen roten Karte gegen Pau Cubarsi geschuldet – unten durch, gewannen aber dennoch mit 1:0. Gefeierter Mann bei Barça war Goalie Wojciech Szczesny, der alles abwehrte, was auf seinen Kasten geflogen kam. Am Ende waren es 8 Paraden.

Legende: Ermöglichte seinem Team den Sieg Wojciech Szczesny. Getty Images/Valter Gouveia

Noch vor etwas mehr als einem halben Jahr war der polnische Schlussmann in Pension. Im Sommer 2024 verabschiedete sich Szczesny nach dem Vertragsende bei Juventus Turin in den Fussballer-Ruhestand. Aufgrund der schweren Knieverletzung von Marc-André ter Stegen im September machte sich Barcelona auf die Suche nach einem Ersatz – und reaktivierte den 34-jährigen Szczesny.

