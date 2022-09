Bild 2 / 4

Legende: Der Herausforderer: Napoli (ITA) In den letzten zwei Jahren waren die Italiener nur in der Europa League vertreten. Bei der Rückkehr bekommen sie es gleich wieder mit Liverpool zu tun, auf das sie bereits in der Gruppenphase 2019/20 getroffen waren. Damals gab es zuhause einen 1:0-Erfolg, an der Anfield Road verlor man mit dem gleichen Resultat. imago images/Uk Sports Pics Ltd.