Legende: Am 19. September geht's los Die YB-Spieler Kastriot Imeri, Cheikh Niasse und Goalie Anthony Racioppi freuen sich auf die «Königsklasse». KEYSTONE/Peter Klaunzer

Die Uefa hat am Samstagvormittag den Spielplan für die Champions-League-Gruppenphase veröffentlicht. YB eröffnet seine Kampagne in der «Königsklasse» im heimischen Wankdorf. Am 19. September ist RB Leipzig zu Gast in Bern. Für den Schweizer Meister folgt das Gastspiel in Belgrad bei Roter Stern, ehe YB den Titelverteidiger Manchester City zuhause empfängt.

Die 6 Gruppenspiele von YB in der Übersicht:

Di, 19.09.2023, 18:45 Uhr YB – RB Leipzig Mi, 04.10.2023, 21:00 Uhr Roter Stern Belgrad – YB Mi, 25.10.2023, 21:00 Uhr YB – Manchester City Di, 07.11.2023, 21:00 Uhr Manchester City – YB Di, 28.11.2023, 21:00 Uhr YB - Roter Stern Belgrad Mi, 13.12.2023, 18:45 Uhr RB Leipzig - YB

Der komplette Spielplan der CL-Gruppenphase Gruppen A – H Gruppen A – H

05:58 Video Archiv: YB löst gegen Maccabi Haifa das CL-Ticket Aus Sport-Clip vom 29.08.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 58 Sekunden.

UEL/UECL: Auch Servette und Lugano zum Auftakt mit Heimspiel

Für Servette beginnt das Abenteuer in der Europa League am Donnerstag, 21. September vor eigenem Anhang gegen Slavia Prag. Das Duell im Stade de Genève mit der AS Roma steigt am 30. November.

Lugano lanciert die Gruppenphase in der drittklassigen Conference League ebenfalls am 21. September. Weil das Cornaredo die Vorschriften der Uefa nicht erfüllt, müssen die Tessiner nach Zürich ins Exil. Erster Gast im Letzigrund wird Bodö/Glimt aus Norwegen sein.