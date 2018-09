Die Berner Young Boys verlieren ihren ersten CL-Auftritt gegen Manchester United 0:3.

ManUnited-Captain Paul Pogba lässt sich zwei Tore und einen Assist gutschreiben.

Ein kurzer Anflug von Genialität und etwas Schiedsrichter-Wohlwollen reichten Manchester United, um die erste Halbzeit und damit das Spiel resultatmässig für sich zu entscheiden.

In der 35. Minute zirkelte Paul Pogba den Ball mit seinem schwächeren linken Fuss vom Strafraumrand elegant ins obere Eck. Zuvor war ein versuchter Doppelpass mit Anthony Martial missglückt, doch Pogba hatte entscheidend nachgesetzt.

Umstrittener Penalty für die Gäste

Und kurz vor dem Seitenwechsel doppelte der United-Captain nach und traf vom Elfmeterpunkt. Auch hier: elegant ins obere Eck. Schiedsrichter Deniz Aytekin hatte ein Handspiel von Kevin Mbabu gesehen – damit war er zumindest im Stade de Suisse deutlich in der Unterzahl.

Dabei hatten die Berner die erste Halbzeit eigentlich ausgeglichen gestaltet, phasenweise gar dominiert. Der krönende Abschluss blieb aber aus. Sinnbildlich dafür stand Christian Fassnacht:

30. Minute: Fassnacht tankt sich über links durch und hat Glück, dass Manchesters Startelf-Debütant Diogo Dalot im dümmsten Moment ausrutscht und er plötzlich alleine im Strafraum steht. Doch der 24-Jährige vertändelt den Ball, sein verspäteter Abschluss wird dann geblockt.

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Young Boys bemüht, kamen vor allem zu Beginn zu einigen Strafraum-Szenen. Innenverteidiger Mohamed Aly Camara vergab nach einem Eckball die beste Chance, sein Abschluss streifte noch den Pfosten.

Doch dann machte Martial in der 66. Minute allen Hoffnungen ein Ende: Perfekt freigespielt von Landsmann Pogba, traf der Franzose via Bein von Camara zum 3:0.

So geht es weiter

Das zweite Gruppenspiel steht für YB am Dienstag 2.10. in Turin gegen Juventus auf dem Programm. Zwei Wochen später empfangen die Berner dann am 23.10. Valencia im Stade de Suisse.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 19.09.18, 21:00 Uhr