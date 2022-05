Real vs. City: Dieses Spektakel will auch Nadal nicht verpassen

Legende: Glühender Real-Anhänger Nadal war am letzten Samstag im Stadion, als die Madrilenen den Meistertitel vorzeitig perfekt machten. Keystone / BERNAT ARMANGUE

Es war ein Spiel, das Trainer hassen – und Fans lieben. Das Hinspiel in den Halbfinals der Champions League zwischen Manchester City und Real Madrid war ein Spektakel. 4:3 hiess es nach 95 intensiven, temporeichen Minuten. Es hätte auch 7:4 stehen können, oder 8:5. Chancen erspielten sich vorab die Engländer zuhauf und überforderten die Hintermannschaft des neuen spanischen Meisters phasenweise im Minutentakt.

Legende: Sorgten im Hinspiel für ein Fussballfest Rodris Manchester City und Karim Benzemas Real Madrid. IMAGO / Sportimage

Entsprechend elektrisiert sind die Fans in ganz Europa vor dem Rückspiel im Tempel Estadio Santiago Bernabeu. Dazu gehört auch Tennis-Topstar Rafael Nadal, der beim ATP-1000-Turnier in der spanischen Hauptstadt mit Nachdruck hinterlegte, doch bitte nicht parallel zum Kracher in der «Königsklasse» aufschlagen zu müssen. Die Organisatoren haben den Wunsch erhört. Sein Comeback nach mehrwöchiger Verletzungspause und gleichzeitig sein Saison-Debüt auf Sand wird Nadal am Mittwoch um ca. 16 Uhr gegen Miomir Kecmanovic bestreiten. Danach geht es rüber ins Fussball-Stadion.

Die Augen des 35-Jährigen werden sich vor allem auf Karim Benzema richten. Der Franzose ist der mit Abstand wichtigste Spieler in der Offensive im Team von Carlo Ancelotti, der dank dem Gewinn des spanischen Meistertitels am Wochenende als erster Trainer überhaupt in den fünf grössten Ligen je mindestens einmal Meister geworden ist.

Legende: Eine Trophäe gab's schon am Samstag In der Meisterschaft holte Real Madrid den Titel vorzeitig nach 34 Runden. Keystone / PABLO GARCIA

Benzema traf in Manchester zum 1:2 und in der Schlussphase zum 3:4. Sowohl der Volleyschuss als auch der freche Lupfer beim Penalty illustrierten das Selbstvertrauen, mit dem der 34-Jährige derzeit unterwegs ist. Beim 4:0 am Wochenende gegen Espanyol Barcelona setzte er den Schlusspunkt und steht in dieser Saison wettbewerbsübergreifend nun bereits bei 42 Toren in ebenso vielen Einsätzen.

Benzema könnte zu Lewandowski aufschliessen

Am Mittwoch könnte der formstarke Stürmer einen nächsten Meilenstein erreichen. Trifft er in Madrid erneut doppelt, zieht er in der ewigen Torschützenliste der Champions League am drittplatzierten Robert Lewandowski (86 Tore) vorbei. Nur Cristiano Ronaldo (140) und Lionel Messi (125) haben in der «Königsklasse» öfter getroffen.

09:24 Video Im Hinspiel: Manchester City gewinnt 7-Tore-Spektakel Aus Sport-Clip vom 26.04.2022. abspielen. Laufzeit 9 Minuten 24 Sekunden.

Benzema wird dabei nicht auf die Vorlagen von David Alaba zählen können. Der Österreicher fehlte im Abschlusstraining am Dienstag aufgrund von Adduktorenbeschwerden. Die Rückkehr von Casemiro an der Seite von Toni Kroos und Luka Modric könnte den Madrilenen aber wieder mehr Stabilität im Zentrum verleihen.

Die Nachricht dürfte Trainer Ancelotti etwas beruhigen. Dennoch verspricht das Duell auf Augenhöhe am Mittwoch im Bernabeu Spektakel.