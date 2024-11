Die Hälfte der Ligaphase in der Champions League ist absolviert. Und die Tabelle präsentiert sich nicht unbedingt so, wie man es vielleicht erwartet hätte.

Legende: Ein Auf und Ab Kylian Mbappé und Real Madrid haben bisher zwei Gesichter gezeigt. Keystone/AP/Manu Fernandez

Die Champions League wird in dieser Saison erstmals in einem neuen Modus ausgetragen. Statt einer Gruppenphase gibt es eine Ligaphase mit allen Teams. Jedes trägt je vier Heim- und Auswärtsspiele aus. Zusammengefasst wird alles in einer einzigen Mammuttabelle. Zeit für eine kleine Halbzeit-Bilanz:

Weisse Weste: Von den 36 Teams hat einzig Liverpool das Maximum von 12 Punkten erreicht. Die «Reds» führen die Tabelle nach Siegen gegen die AC Milan, Bologna, RB Leipzig und zuletzt Bayer Leverkusen mit einem Torverhältnis von 10:1 alleine an.

5 Teams stehen derzeit ohne Punkte da. Es sind dies die Berner Young Boys, Slovan Bratislava, Roter Stern Belgrad, Sturm Graz und etwas überraschender auch RB Leipzig. Slovan und Roter Stern haben mit 15 respektive 16 am meisten Gegentore erhalten.

5 Teams stehen derzeit ohne Punkte da. Es sind dies die Berner Young Boys, Slovan Bratislava, Roter Stern Belgrad, Sturm Graz und etwas überraschender auch RB Leipzig. Slovan und Roter Stern haben mit 15 respektive 16 am meisten Gegentore erhalten. Starke Defensive: Noch gar kein Gegentor haben Inter Mailand und Atalanta Bergamo erhalten. Dafür hat mit Bologna ein anderer italienischer Vertreter noch keinen Treffer erzielen können.

Überraschende Top 8

Noch bleibt den Teams Zeit, sich in der Tabelle zu verbessern. Zur Erinnerung: Die Top 8 qualifizieren sich nach Abschluss der Gruppenphase direkt für die Achtelfinals. Aktuell würde dies die eigentlichen Kräfteverhältnisse in den europäischen Topligen etwas auf den Kopf stellen:

Monaco (3.) und Brest (4.): Beide Klubs haben derzeit 10 Punkte auf dem Konto und stünden direkt im Achtelfinal. Paris St-Germain hingegen würde es aktuell nicht einmal in die Playoffs reichen: PSG belegt mit 4 Punkten Rang 25 und hinkt den eigenen Ansprüchen in der «Königsklasse» einmal mehr hinterher.

Dortmund (7.): Zu den positiven Überraschungen der ersten Ligaphase-Hälfte kann man auch den BVB zählen. In der Meisterschaft nicht immer über alle Zweifel erhaben, zeigte Dortmund europäisch ein anderes Gesicht. Da konnten weder Bayer Leverkusen (13.) oder Bayern München (17.) bisher Schritt halten.

Zu den positiven Überraschungen der ersten Ligaphase-Hälfte kann man auch den BVB zählen. In der Meisterschaft nicht immer über alle Zweifel erhaben, zeigte Dortmund europäisch ein anderes Gesicht. Da konnten weder Bayer Leverkusen (13.) oder Bayern München (17.) bisher Schritt halten. Kein Manchester City, kein Real Madrid: Ohnehin fällt auf, dass in den Top 8 die absoluten Champions-League-Schwergewichte derzeit fehlen. Manchester City (10.) beispielsweise liegt hinter Ligakonkurrent Aston Villa (8.). Und auch Real Madrid (18.) kann derzeit nicht mit Barcelona (6.) Schritt halten.