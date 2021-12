Spannung pur: In der Gruppe G der «Königsklasse» können vor dem letzten Spieltag alle Teams noch weiterkommen.

Vom Tabellenende in den Achtelfinal? Wölfe wittern letzte Chance

High Noon in der CL-Gruppe G

Legende: Wollen europäisch überwintern Die Spieler von Wolfsburg. Keystone

Siegen oder fliegen, alles oder nichts: Nur mit drei Punkten gegen den OSC Lille kann der VfL Wolfsburg doch noch in der Champions League überwintern. Die extrem enge Tabellensituation macht es möglich, dass die Deutschen trotz nur eines Sieges aus bislang fünf Gruppenspielen vom vierten und letzten auf den zweiten oder sogar ersten Platz vorrücken können.

«Wir haben da noch eine Riesenchance», sagt Trainer Florian Kohfeldt vor der Partie am Mittwoch. Laut ihm ist es «wahrscheinlich eines der wichtigsten Spiele in der Vereinsgeschichte». Mit einem Erfolg gegen den französischen Meister wäre der Bundesliga-Achte auch der einzige deutsche Klub, der Rekordmeister Bayern München in den Achtelfinal der «Königsklasse» folgen würde.

Wenn da nur nicht die aktuellen sportlichen Probleme bei den Norddeutschen wären. In der Bundesliga hecheln die Wölfe seit Wochen einem Sieg hinterher, in der Champions League erwies sich vor zwei Wochen der FC Sevilla als deutlich zu stark. Und beim torlosen Remis in Lille brauchten die Wolfsburger eine gute Portion Glück.

02:48 Video Archiv: Spektakuläres 0:0 zwischen Lille und Wolfsburg Aus Sport-Clip vom 14.09.2021. abspielen

Die «Doggen» wollen Geschichte schreiben

Lille seinerseits hat als Tabellenführer die besten Karten und würde selbst mit einer Niederlage immerhin in der Europa League überwintern. Doch auch die «Doggen» wittern die Chance, erstmals nach 15 Jahren Absenz und erst zum 2. Mal überhaupt in die K.o.-Phase der «Königsklasse» einzuziehen. «Wir haben uns diese Ausgangslage geschaffen und wollen das nun unbedingt», bekräftigt Trainer Jocelyn Gourvennec.

Zwischen Lille (8 Punkte) und Wolfsburg (5) stehen Salzburg (7) und Sevilla (6), die sich ebenfalls am Mittwoch in der Red Bull Arena duellieren. Für beide ist Taktieren fehl am Platz: Nur ein Sieg brächte Sevilla sicher eine Runde weiter, Salzburg braucht mindestens einen Punkt.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Zusammenfassungen aller Spiele vom Mittwochabend in der Champions League zeigen wir ab 23:00 Uhr auf SRF zwei.