Zwischen Slovan Bratislava und den Young Boys fallen im Hinspiel der 2. CL-Quali-Runde keine Tore.

YB tut sich in der Slowakei schwer und kommt nur zu einer wirklich guten Torchance.

Das Rückspiel auf dem Kunstrasen im Wankdorf findet am kommenden Mittwoch statt.

Grau in grau gekleidet stand David Wagner in seinem ersten Pflichtspiel als YB-Trainer in Bratislava an der Seitenlinie. Und die Farbe seines Outfits passte zum Auftritt seiner Mannschaft. Die Young Boys, die zwar die feinere Klinge führten und mehr vom Spiel hatten, zeigten einen eher mauen Auftritt. Kaum einmal konnten sie für Torgefahr sorgen.

So war das 0:0 nach 90 Minuten zwar aus Sicht des Schweizer Meisters enttäuschend – aber eben auch verdient. Gegen die limitierten Slowaken hätte für ein Team mit dem Renomée der Young Boys mehr herausspringen müssen.

Aebischer-Freistoss als Topchance

Es war bezeichnend, dass die mit Abstand beste Berner Chance eine Standardsituation war. In der 19. Minute trat Michel Aebischer aus rund 27 Metern einen Freistoss direkt aufs Tor und zwang Goalie Adrian Chovan zu einer starken Parade.

Sonst erspielte sich YB bloss einige Halbchancen. So auch nach einer Stunde, als sich Meschack Elia einen Ball vor Keeper Chovan erlief. Statt direkt den Torschuss aus spitzem Winkel zu versuchen, wählte Elia die Flanke ins Zentrum. Wenig später war die Chance verpufft.

Und kurz vor Schluss strich ein Weitschuss des eingewechselten Marvin Spielmann knapp links am Gehäuse vorbei.

Auch Slovan harmlos

Torgefährlicher als YB war aber auch das Heimteam nicht. In der 51. Minute kullerte der Ball nach einem Tohuwabohu im Berner Strafraum knapp am rechten Pfosten vorbei. In der 76. Minute wurde YB-Goalie David von Ballmoos nach einem Schuss von Ezekiel Henty zur einzigen Parade gezwungen.

So geht es weiter

YB empfängt Slovan am 28. Juli zum Rückspiel. Sollten sich die Berner in der Endabrechnung durchsetzen, würden sie am 3./4. (Hinspiel) sowie 10. August (Rückspiel) die 3. Quali-Runde bestreiten. Danach müssten auf dem Weg in die Gruppenphase auch noch die Playoffs überstanden werden.