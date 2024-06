Legende: Jubelt er auch gegen Dortmund? Real Madrids Jude Bellingham. Keystone/AP Photo/Manu Fernandez

«Das ist vollkommen verrückt, wenn die Erfahrenen über ihre vielen Champions-League-Endspiele reden», sagt Jude Bellingham. «Ich denke dann: Ja, das habe ich damals gesehen – mit meinem kleinen Bruder auf der Couch.»

Am Samstagabend kann der 20-Jährige mit Real Madrid im Londoner Wembleystadion beginnen, seine ganz eigene Final-Geschichte zu schreiben. Und das im doppelten Sinne passend: Im mythischen Fussball-Tempel seiner englischen Heimat und gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund, das Sprungbrett, das er verliess, weil er sich zu noch Höherem berufen fühlte. «Das ist eine fantastische Geschichte. Fast schon kitschig», sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gerade erst dem kicker.

Er ist ein Geschenk für den Fussball.

Mit dem Wechsel zu Real Madrid ging für Bellingham im letzten Sommer ein Kindheitstraum in Erfüllung. Die «Königlichen» spielten schon früh eine Rolle in seinem Leben. In einem Interview erzählte er vor Kurzem, dass schon sein Vater früher häufig im Real-Trikot mit der «5» und der Aufschrift «ZIDANE» herumgelaufen sei.

09:42 Video Archiv: Real zieht in den Final der Champions League ein Aus Sport-Clip vom 08.05.2024. abspielen. Laufzeit 9 Minuten 42 Sekunden.

Inzwischen tritt Bellingham neben der französischen Fussball-Ikone in einem Werbespot auf, er trägt bei Real Madrid selbst die «5» – und er wird immer wieder mit seinem grossen Vorgänger verglichen. «Die Art seines Spiels erinnert mich an Zidane, wegen seiner aussergewöhnlichen Qualitäten am Ball», schwärmte Trainer Carlo Ancelotti, nachdem Bellingham so herausragend in seine erste Real-Saison gestartet war. «Er ist ein Geschenk für den Fussball.»

Der Titel würde Bellingham die Welt bedeuten

Gegenüber Zinédine Zidane hat Bellingham allerdings noch einiges aufzuholen. Sein Trophäenschrank ist aktuell noch spärlich gefüllt. Der Triumph in der Champions League wäre deshalb ein ausserordentlicher Erfolg für den Engländer. So sagt er denn auch, dass dieser Titel ihm die Welt bedeuten würde.

Schliesslich sei er einst «das kleine Kind» gewesen, das von Birmingham nach Dortmund ging, «dann war ich der Junge, der von Dortmund nach Madrid kam». In dieser «Heldenreise» eines immens talentierten Ehrgeizlings wäre der Titel in der «Königsklasse» mit Real der nächste Schritt zum absoluten Superstar.

Ich weiss, wie er tickt: Er hasst es zu verlieren.

Bellingham will ihn gehen. Auch und erst recht gegen Dortmund, wo er auch schon verehrt wurde, bis er dem Verein über den Kopf wuchs. Dass es der BVB nach Wembley schaffte, obwohl anfangs das Bellingham-Loch metertief klaffte, ist eine weitere brillante Wendung. «Er wird sich sehr freuen, uns alle wiederzusehen», vermutet Kehl. «Aber ich weiss, wie er tickt: Er hasst es zu verlieren.»