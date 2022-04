Legende: Das Trainerduell Pep Guardiola und Carlo Ancelotti. imago images / Shutterstock / NurPhoto

Das erste von zwei englisch-spanischen Duellen in den Halbfinals der Champions League ist das Aufeinandertreffen zweier Schwergewichte. Hier Manchester City, dessen Mehrheitseigentümer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Sheikh Mansour, längst darauf hofft, sich endlich die europäische Krone aufsetzen zu können.

Da Rekordsieger Real Madrid, der zum zweiten Mal in Folge in den Halbfinals steht und erstmals seit dem letzten Titelgewinn 2018 in den Final will.

Zweites Halbfinal-Duell

Es ist das zweite Mal, dass sich die beiden Mannschaften in der Runde der letzten Vier in der Königsklasse gegenüberstehen. 2016 setzten sich die Madrilenen mit dem minimalistischen Gesamtskore von 1:0 durch.

Auch diesmal dürfte es unter der Ägide der beiden gewieften Taktiker an der Seitenlinie, Pep Guardiola und Carlo Ancelotti, eher kein Torspektakel geben. Auf dem Weg in die Halbfinals hatten beide Teams zu kämpfen: Während die Engländer gegen Atlético ein 1:0 über die Zeit retteten, setzte sich Ancelottis Team gegen Titelverteidiger Chelsea in der Verlängerung durch.