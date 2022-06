Die erste Hürde für den FCZ auf dem langen Weg in die Gruppenphase der Champions League kommt aus Polen oder Aserbaidschan. In der 2. Qualifikationsrunde bekommen es die Zürcher mit dem Gewinner der Begegnung zwischen Lech Posen und Karabach zu tun. Dies ergab die Auslosung am Mittwoch in Nyon. Die Teams kürten sich wie Zürich in der abgelaufenen Saison zum Meister ihres Landes.

Die Hinspiele finden am 19./20. Juli statt, die Rückspiele stehen eine Woche später am 26./27. Juli auf dem Programm. Der FCZ wird zuerst auswärts antreten.

Legende: Will nach 12 Jahren wieder in die «Königsklasse» Der Meister FCZ. Keystone / WALTER BIERI

Langer Weg in die Gruppenphase

Für den erstmaligen Einzug in die «Königsklasse» seit der Saison 2009/10 müsste der FCZ noch zwei weitere Hürden überspringen. Überstehen die Zürcher auch die 3. Qualifikationsrunde, könnten sie in den Playoffs das Champions-League-Ticket lösen. Sollte der FCZ schon in der 2. Runde hängenbleiben, geht es für den Meister in der 3. Qualifikationsrunde der Europa League weiter.