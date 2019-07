In eigener Sache

Der FC Luzern trifft in der 2. Qualifikationsrunde zur Europa League auf den KI Klaksvik von den Färöern. Im Hinspiel empfängt der Fünftplatzierte der letzten Super-League-Saison den 17-fachen färöischen Meister im heimischen Stadion in Luzern.

Schweizer Radio und Fernsehen überträgt die Partie am Donnerstag, 25. Juli, ab 20.10 Uhr live auf SRF zwei. Mario Gehrer kommentiert.

SRF strebt an, auch das Qualifikationsrückspiel zwischen dem KI Klaksvik und dem FC Luzern live zu übertragen. Aktuell ist allerdings noch offen, ob vom Rückspiel am Donnerstag, 1. August, auf den Färöern Livebilder produziert werden. SRF informiert zu gegebenem Zeitpunkt via srf.ch/sport und SRF Sport App über eine allfällige Ausstrahlung.

In der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League misst sich der FC Basel mit dem PSV Eindhoven. Schweizer Radio und Fernsehen hätte seinem Publikum die Partien zwischen dem Schweizer Vizemeister und dem Vertreter der niederländischen Ehrendivision sehr gerne live präsentiert.

Allerdings liegen die Rechte für die Liveübertragung der Qualifikationsspiele des FC Basel bei Teleclub/Swisscom. Die SRG hat sich ebenfalls um den Erwerb der entsprechenden Rechte bemüht, wurde aber aufgrund der deutlich grösseren finanziellen Mittel des Pay-Anbieters überboten. Schweizer Radio und Fernsehen bedauert, die betreffenden FCB-Spiele nicht live übertragen zu können.

Dennoch berichtet SRF über beide FCB-Spiele gegen den PSV Eindhoven. Sowohl vom Hin- als auch vom Rückspiel (23./30. Juli) zeigt SRF nach Spielende in der Sendung «sportaktuell» auf SRF zwei sowie auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App die Highlights mit allen Toren. Und natürlich offeriert SRF auf den Onlineplattformen einen Liveticker zu diesen beiden Spielen.

Wie gehabt: Ein CL-Spiel am Mittwoch und ein EL-Spiel am Donnerstag

Übrigens: Ab der Playoff-Phase der Champions League zeigt Schweizer Radio und Fernsehen wieder jeden Mittwoch ein Spiel mit Schweizer Beteiligung oder ein internationales Topspiel live auf SRF zwei. In der Europa League ist pro Spieltag eine Begegnung mit Schweizer Beteiligung live im Programm, nach dem Ausscheiden der Schweizer Mannschaften überträgt SRF ein internationales Topspiel pro Runde live.

Die SRG verfügt über beschränkte finanzielle Mittel für Sportrechte – und gleichwohl erhalten die Deutschschweizer Fussballfans bei SRF auch in der Saison 2019/20 weiterhin ein umfangreiches Angebot mit Livespielen, Re-Live- und Highlight-Berichterstattung aus dem europäischen Klubfussball.