Am Mittwoch zeigt SRF Real Madrid – Galatasaray Istanbul live. Am Donnerstag ist Basel – Getafe im Programm.

So sendet SRF in der CL und EL

In eigener Sache

Legende: Analysieren die CL-Saison 2019/20 im SRF-Studio Rainer Maria Salzgeber und SRF-Experte Peter Knäbel. SRF/Oscar Alessio

SRF überträgt auch in der Saison 2019/20 wieder mittwochs und donnerstags Livespiele aus dem europäischen Klubfussball exklusiv im Free-TV.

Am Mittwoch zeigt SRF das CL-Topspiel des Tages. In der vierten Runde der Gruppenphase ist die Partie zwischen Real Madrid und Galatasaray Istanbul live auf SRF zwei im Programm. Bereits in der Nacht auf Mittwoch offeriert SRF zudem das Re-Live-Spiel Borussia Dortmund – Inter Mailand.

Donnerstags zeigt SRF jeweils eine EL-Partie mit Schweizer Beteiligung live. Am vierten Spieltag ist die Begegnung zwischen dem FC Basel und dem Getafe CF live auf SRF zwei zu sehen.