Inter Mailand gewinnt in der Gruppe D der Champions League auswärts in Salzburg knapp, aber verdient mit 1:0.

Nati-Goalie Yann Sommer hält hinten den Laden dicht, Lautaro Martinez trifft spät zur Entscheidung.

Im anderen Gruppenspiel lässt Real Sociedad nach einem fulminanten Start Benfica mit 3:1 keine Chance.

Bis eine Viertelstunde vor Schluss hatte einiges auf eine Nullnummer hingedeutet. Doch die Beine der Salzburger wurden zunehmend müder und Inter Mailand witterte die Chance, spät ein entscheidendes Mal zuzuschlagen. Kristjan Asllani scheiterte erst mit einem Distanzschuss an Salzburg-Hüter Alexander Schlager (77.) und dann traf der in der 68. Minute eingewechselte Torjäger Lautaro Martinez mit dem Kopf nur den Querbalken (82.).

00:22 Video Martinez trifft per Kopf nur die Latte Aus Sport-Clip vom 08.11.2023. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.

Aber die Geschichte dieses Spiel war damit noch nicht geschrieben: In der 84. Minute zog Nicolo Barella von der Strafraumgrenze ab und traf dabei klar die Hand von Salzburgs Mads Bidstrup. Den fälligen Strafstoss verwandelte Martinez zum 1:0. Durch diesen verdienten, aber hart erkämpften Auswärtssieg ist Inter zum 3. Mal in Folge in der K.o.-Phase der «Königsklasse».

Schliessen 00:18 Video Barella schiesst Bidstrup an die Hand - Penalty Aus Sport-Clip vom 08.11.2023. abspielen. Laufzeit 18 Sekunden. 00:25 Video Martinez entscheidet das Spiel vom Punkt Aus Sport-Clip vom 08.11.2023. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

Frattesi verpasst in mauer erster Hälfte

In einer überschaubaren ersten Halbzeit waren keine Tore gefallen. Inter startete verhalten in die Partie und überliess das Spielgerät mehrheitlich den Salzburgern. Diese wussten damit lange Zeit jedoch nicht viel anzufangen. Nach einer halben Stunde prüfte Oscar Gloukh mit einem Freistoss aus spitzem Winkel Goalie Yann Sommer, kurz später versuchte Karim Konaté, den Schweizer von der Mittellinie zu überlisten.

Daraufhin suchten die Italiener zunehmend den Weg vor das gegnerische Tor. Zuerst köpfelte Verteidiger Alessandro Bastoni nach einer Freistossflanke zu unplatziert auf den Salzburg-Kasten (35.) und kurz vor dem Pausenpfiff ergab sich schliesslich für Davide Frattesi die goldene Gelegenheit, um Inter etwas unverhofft in Führung zu schiessen. Der Versuch des Mittelfeldspielers landete jedoch deutlich über dem Tor (42.).

00:23 Video Frattesi vergibt freistehend aus 11 Metern Aus Sport-Clip vom 08.11.2023. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.

Real Sociedad mit Startfurioso

Im anderen Spiel der Gruppe D liessen die Gastgeber von Real Sociedad gegen Benfica Lissabon beim 3:1 nichts anbrennen. Schon nach einer halben Stunde hätte es für «La Real» 5:0 (!) stehen können. Weil aber ein Treffer von Mikel Merino wegen Handspiels vom VAR aberkannt wurde (15.) und Brais Mendez einen Elfmeter an den Pfosten setzte (29.), stand es «nur» 3:0 für die Basken.

In der 6. Minute hatte Merino seine Farben nach einer als Schuss gedachten Vorarbeit von Aihen Muñoz per Kopf in Führung gebracht. 5 Minuten später übernahm Captain Mikel Oyarzabal einen zu lang geratenen Rückpass von Benficas Florentino und verwandelte allein vor Goalie Anatolij Trubin sicher. Doch der Horror für die Gäste aus Portugal war noch nicht vorbei: Ander Barrenetxea erhöhte in der 21. Minute mit einem schönen Schlenzer auf 3:0.

02:33 Video Zusammenfassung Real Sociedad – Benfica Aus Sport-Clip vom 08.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 33 Sekunden.

Damit war das Spiel vorentschieden. Im 2. Durchgang nahm Real Sociedad den Fuss vom Gas. Benfica gelang zwar nur 4 Minuten nach Wiederanpfiff durch Rafa Silva der Anschluss, mehr wollte dem Team von Roger Schmidt jedoch nicht gelingen.