England

Guardian: «Für Manchester City war es die Krönung, die Trophäe, nach der sie sich gesehnt haben, um das ultimative Set zu vervollständigen. Es wird oft gesagt, dass Vereine leiden müssen, bevor sie die Champions League gewinnen, und das hat City getan. Vor allem während der Jahre von Pep Guardiola, als die Dominanz im eigenen Land keine Garantien in Europas grösstem Wettbewerb brachte.»

Telegraph: «Die Uhr bleibt stehen, der letzte Pfeiler des Widerstands fällt: Der Fussball gehört dem Klub aus Abu Dhabi im Osten von Manchester, zumindest vorläufig. 15 Jahre, um das Spiel neu zu ordnen und eine Mannschaft aufzubauen, die niemand schlagen kann.»

Daily Mail: «Manchester City krönt sich zum König von Europa! Die Mannschaft von Pep Guardiola reiht sich mit dem historischen Triple in die Reihe der Unsterblichen des Fussballs ein.»

Italien

Gazzetta dello Sport: «Inter verliert, spielt aber auf dem Niveau von Guardiolas Truppe. Fehler und Pech haben einen Match bestimmt, in dem City nicht auf ganzer Strecke geglänzt hat. Unter Inters Druck musste City hart verteidigen, mit Haaland, der mit seiner Leistung enttäuscht.»

So wird ein taktisch perfekter Match in den Mülleimer geworfen.

Tuttosport: «Inter Mailand geht aus dem Match nicht gedemütigt hervor, wie man befürchtet hatte. Die Mannschaft hält Stand, vor allem in der Abwehr. Lukaku und Gosens spielen auf hohem Niveau.»

Corriere dello Sport: «Ein italienischer Klub verliert das dritte europäische Finalspiel in Serie. Inzaghis Mannschaft verpasst drei Tore in den letzten Minuten. So wird ein taktisch perfekter Match in den Mülleimer geworfen.»

La Repubblica: «Inter hat das Spielfeld nicht als Verlierer verlassen. Guardiola, der von seinen eigenen Kollegen als genialer Schöpfer immer neuer Erfindungen dargestellt wird, hat sich diesmal ein besonders elastisches Offensivsystem einfallen lassen.»

Spanien

AS: «Rodrigos Champions League. Ein Treffer des Spaniers beschert City den ersten Champions-League-Titel und Guardiola den dritten. Rodri sorgt für Guardiolas Ruhm! City beendet seinen Albtraum und Guardiola sein persönliches Drama.»

Marca: «Don Rodrigo. Der erste Champions League Titel Citys hat spanischen Akzent. Guardiola holt sich seinen dritten Champions-League-Titel und kommt jetzt auf insgesamt 35 Titel. Guardiolas City berührt den Himmel.»