Kurz nach 17 Uhr ist Juventus Turin in Bern-Belp gelandet. Empfangen wurde das Team von hunderten von Fans. Sie warteten vor allem auf Cristiano Ronaldo.

Ronaldo-Hype in Bern

Juventus in Belp gelandet

Juventus und Ronaldo in Bern gelandet

Das erlebt der Flughafen Bern-Belp nicht alle Tage. Mehrere hundert Fans haben am Dienstagabend den kleinen Flughafen belagert. Der Grund: Die Ankunft der Mannschaft von Juventus Turin, am Mittwoch Gegner der Young Boys in der Champions League.

Kurz nach 17:00 Uhr landete der Flieger mit den Spielern der «Alten Dame» an Bord. Das Interesse der Fans galt vor allem einem: Cristiano Ronaldo. Der portugiesische Superstar, im Sommer von Real zu Juve gewechselt, löst überall einen Hype aus, wo er auftritt. Das ist in Bern nicht anders.

Juventus wenig volksnah

Doch die vielen Schaulustigen wurden grösstenteils enttäuscht. Viel mehr als ein Handy-Video von der Landung des Flugzeugs lag in Belp nicht drin. Denn die Mannschaft nahm im Car den Hinterausgang.

Mehr Glück hatten die Berner Tifosi etwas später vor dem Teamhotel. Wer genug früh dort war, konnte immerhin einige Idole aus nächster Nähe betrachten. So auch Ronaldo, wenn auch nur sehr kurz.

Immerhin: Wer ein Ticket für den Match gegen YB besitzt (am Mittwoch ab 20:45 Uhr live bei SRF), kann «CR7» dann bedeutend länger beobachten.

Sendebezug: Schweiz aktuell, 11.12.18, 19:00 Uhr