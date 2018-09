Es war nur ein äusserst kurzes Debüt: Cristiano Ronaldo flog bei seinem ersten CL-Auftritt für Juventus nach einer knappen halben Stunde vom Platz. Vorausgegangen war ein Duell mit Jeison Murillo, welcher sich zu Boden fallen liess und von Ronaldo anschliessend am Kopf berührt wurde. Schiedsrichter Felix Brych zeigte «CR7» danach die direkte rote Karte wegen Tätlichkeit.

Für Ronaldo ist es der erste Platzverweis in der Champions League überhaupt – nach sage und schreibe 13'333 unbescholtenen Spielminuten in diesem Wettbewerb. Der Portugiese wird also gesperrt sein, wenn YB am 2.10. in Turin zum zweiten Gruppenspiel antritt.

Als wäre nichts gewesen

Wie abgebrüht Italiens Rekordmeister auf das Theater um den fünffachen Weltfussballer reagierte, verdeutlicht aber das Gardemass der Bianconeri. Ohne Hektik, mit der Gelassenheit des Dauersiegers düpierte der Favorit in Unterzahl Gastgeber Valencia. Beide Treffer erzielte der bosnische Regisseur Miralem Pjanic (45./51.) mittels Foulpenalty.

