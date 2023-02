Ab Dienstag geht es im Europacup in die entscheidende Phase. Hier erfahren Sie das Wichtigste rund um die K.o.-Phase in der Champions-, Europa- und Conference League.

Final-Reprise in der «Königsklasse» – Basel in der Türkei zu Gast

Legende: Es kommt zum Wiedersehen Reals Vinicius Junior und Ibrahima Konate von Liverpool. imago images/Moritz Müller

Champions League: Die Viertelfinalisten werden gesucht

Dreieinhalb Monate nach dem letzten Gruppenspiel geht es in der «Königsklasse» endlich weiter. Und die Achtelfinals haben es in sich. Denn bereits in der ersten K.o.-Phase kommt es mit dem Duell zwischen Liverpool und Titelverteidiger Real Madrid zur Reprise des letztjährigen Finals. Schon eine Woche früher duellieren sich mit Paris Saint-Germain und Bayern München zwei Schwergewichte.

06:08 Video Archiv: Real holt gegen Liverpool den 14. CL-Titel der Historie Aus Sport-Clip vom 28.05.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 8 Sekunden.

Die Achtelfinal-Hinspiele in der Übersicht:

Dienstag, 14. Februar: AC Milan - Tottenham Hotspur / Paris St-Germain - Bayern München

Mittwoch, 15. Februar: Dortmund - Chelsea / Brügge - Benfica Lissabon

Dienstag, 21. Februar: Eintracht Frankfurt - Napoli / Liverpool - Real Madrid

Mittwoch, 22. Februar: Inter Mailand - Porto / Leipzig - Manchester City

In der K.o.-Phase sind noch fünf Schweizer mit dabei. Mit den Keepern Yann Sommer (Bayern) und Gregor Kobel (Dortmund) sowie Djibril Sow (Frankfurt) sind dies drei Bundesliga-Söldner sowie mit Denis Zakaria (Chelsea) und Manuel Akanji (Manchester City) zwei Premier-League-Akteure.

Die Achtelfinal-Rückspiele gehen in der Woche vom 7./8. März und 14./15. März über die Bühne. Der Final steigt am 10. Juni in Istanbul.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen In der Sendung «Champions League – Highlights» zeigen wir Ihnen jeweils am Dienstag und Mittwoch ab 23:00 Uhr auf SRF zwei die Zusammenfassung sämtlicher Spiele.

Europa League: Barça - ManUnited als Knüller

In der Europa League werden am 16. und 23. Februar die Playoffs mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Dabei duelliert sich jeweils ein CL-Dritter mit einem EL-Zweiten. Mit Barcelona gegen Manchester United sticht eine Partie besonders hervor. Zudem interessiert aus Schweizer Sicht die Affiche zwischen Ajax Amsterdam und Union Berlin mit Trainer Urs Fischer.

Als Gruppensieger direkt in den Achtelfinals stehen Arsenal, Fenerbahce, Betis Sevilla, Union St-Gilloise, San Sebastian, Feyenoord Rotterdam, Freiburg und Ferencvaros Budapest. Die Achtelfinals werden am 24. Februar ausgelost. Die Hinspiele finden am 9. März, die Rückspiele am 16. März statt.

Conference League: Basel als Schweizer Hoffnungsträger

In den Conference-League-Playoffs ist mit dem FC Basel der letzte Schweizer Klub vertreten. Der FCB bekommt es als Zweiter der Gruppe H am 16. Februar im Hinspiel mit Trabzonspor (Dritter der EL-Gruppe H) zu tun. Die «Bebbi» haben gute Erinnerungen an die Türken: In der Europa-League-Gruppenphase 2019/20 gewannen sie zu Hause 2:0 gegen Trabzonspor, auswärts gab es ein 2:2.

03:01 Video Archiv: Basel besiegt Trabzonspor zuhause mit 2:0 Aus Sport-Clip vom 12.12.2019. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 1 Sekunde.

Als Gruppensieger für die Achtelfinals vorqualifiziert sind Istanbul Basaksehir, West Ham United, Villarreal, Nizza, Alkmaar, Djurgardens Stockholm, Sivasspor und Slovan Bratislava. Die Achtelfinals stehen wie in der Europa League am 9. (Hinspiel) und 16. März (Rückspiel) auf dem Programm.