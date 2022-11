In der Champions-League-Gruppe D mit Tottenham, Sporting, Frankfurt und Marseille haben vor dem 6. Spieltag alle Teams das Weiterkommen noch in der eigenen Hand.

Legende: Haben alle Trümpfe in den eigenen Händen Tottenhams Harry Kane und Ivan Perisic. IMAGO / Sports Press Photo

Oft trennt sich in der Gruppenphase der Champions League schon früh die Spreu vom Weizen. Die «Grossen» heimsen in den ersten 4 Runden möglichst viele Punkte ein, um das Weiterkommen zum schnellstmöglichen Zeitpunkt sicherzustellen.

Mit Sicherheit war dies auch der Plan von Tottenham Hotspur. Doch die favorisierte Mannschaft von Trainer Antonio Conte wusste sich in der Gruppe D mit Sporting Lissabon, Eintracht Frankfurt und Olympique Marseille nie entscheidend abzusetzen. Und so sind die «Spurs» am Dienstagabend mittendrin statt nur dabei, wenn der Gruppen-Showdown steigt.

Taktieren oder voll auf Sieg spielen?

Vor der 6. und abschliessenden Runde können sich alle 4 Teams noch aus eigener Kraft für die K.o.-Phase der Champions League qualifizieren. Das europäische Überwintern hat einzig Tottenham auf sicher. Die Engländer können nicht mehr auf den letzten Gruppenrang abrutschen und werden im kommenden Frühjahr im schlechtesten Fall in der Europa League weiterspielen.

Legende: Tottenham in der «Pole Position» Die Tabelle der Gruppe D vor dem letzten Gruppenspieltag. SRF

Weil Tottenham auswärts gegen Marseille ein Remis zum Achtelfinal-Einzug in der «Königsklasse» reichen würde, stellt sich nun die Frage: Wird Taktikfuchs und «Resultat-Trainer» Conte seinen Schützlingen befehlen, hinten dicht zu machen und im Spiel nach vorne so wenig Risiken wie möglich einzugehen?

Oder gibt er Harry Kane, Son Heung-Min und Co. mit auf den Weg, mutig nach vorne zu spielen und den frühen Torerfolg zu suchen? Jedenfalls dürfte es ein schmaler Grat sein, denn jeder Treffer könnte die Ausgangslage grundlegend verändern.

Die Spiele des 5. Gruppenspieltags

Frankfurt hilft nur ein Sieg

Im anderen Spiel der Gruppe tritt Frankfurt in Lissabon bei Sporting an. Da die Eintracht das Hinspiel gegen die Portugiesen zuhause krachend mit 0:3 verlor, braucht sie zwingend einen Sieg, um am punktgleichen Sporting vorbeizukommen und in der Champions League zu überwintern. Bei einer Niederlage oder sogar einem Unentschieden droht den Hessen das europäische Aus.

Sollte Marseille gegen Tottenham reüssieren und das Duell Sporting gegen Frankfurt gleichzeitig keinen Sieger hervorbringen, gäbe es ein Szenario, bei dem 3 Mannschaften – Tottenham, Sporting und Frankfurt – auf 8 Punkte kommen. In diesem Fall würde Sporting Lissabon als Zweiter hinter Marseille in die K.o.-Phase der Champions League vorstossen, weil die Portugiesen am meisten Punkte aus den Direktduellen innerhalb dieses Trios gesammelt haben.