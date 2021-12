SRF-Fussball-Experte Kay Voser über die Auftritte der Young Boys in der diesjährigen Kampagne der Champions League.

5 Punkte, 7:12 Tore, Platz 4 in der Gruppe F mit Manchester United, Villarreal und Atalanta Bergamo. So lauten die harten Fakten zur Champions-League-Kampagne von YB. Wie ist dieses Abschneiden zu werten? Wir haben unseren Fussball-Experten Kay Voser befragt. Der ehemalige Basel- und FCZ-Spieler fand deutliche Worte zum Auftritt der Berner.

Voser über ...

... die vielversprechende Ausgangslage nach dem Coup gegen Manchester United (2:1-Sieg im 1. Spiel):

«Ich finde, YB hat eine Riesenchance verpasst, gerade nach dem Startsieg. Aus meiner Sicht war YB nicht die schlechteste Mannschaft in dieser Gruppe, auch wenn sie Letzter wurden. Gegen Atalanta und Villarreal wäre mehr möglich gewesen. Man tut den Bernern nicht unrecht, mehr zu erwarten.»

13:14 Video Archiv: YB-Sensationssieg über Manchester United Aus Sport-Clip vom 14.09.2021. abspielen

... die gesamte Kampagne:

«Ich würde YB die Note 4 geben. Obwohl mehr möglich gewesen wäre, hat man 5 Punkte geholt und Manchester United geschlagen, das ist nicht selbstverständlich, auch nicht das Erreichen der Gruppenphase. Schwachpunkte bei YB waren die Verteidigung und die Chancenverwertung. Aber man muss auch sehen: YB hat mehr Punkte geholt als Milan und gleich viele wie beispielsweise Wolfsburg.»

... Fehler, die YB gemacht hat:

«Den Vorteil des Kunstrasens hätte man noch etwas mehr ausspielen können. Vor allem im Heimspiel gegen Villarreal, da startete YB mit einer Fünferkette, das war für mich sicherlich der falsche Entscheid. Jeder Gegner hat am Anfang Mühe, sich auf dem Kunstrasen zurechtzufinden. Da hätte man Villarreal gleich unter Druck setzen müssen. Auch der unbedingte Wille, ein Tor zu verhindern, hat manchmal gefehlt. Ich denke da an den Ausgleich zum 3:3 im Heimspiel gegen Atalanta nach einer Standard-Situation.»

14:01 Video Archiv: Das YB-Spektakel-Remis gegen Atalanta Bergamo Aus Sport-Clip vom 23.11.2021. abspielen

... die Entdeckung bei den Bernern:

«Das ist für mich Fabian Rieder. Er hat eine fantastische Kampagne gespielt. Er ist noch so jung, schoss aber schon Tore, gab Assists. Technisch sehr sauber, macht kaum Fehler – ausser jenem gravierenden in Villarreal. Aber das gehört zum Lernprozess dazu. Sicher einer der talentiertesten jungen Spieler in der Schweiz.»

00:47 Video Rieder nimmt Mass und trifft in den Winkel Aus Sport-Clip vom 08.12.2021. abspielen

... die Enttäuschung bei den Bernern:

«Das ist für mich David Wagner. Nach dem super Spiel gegen Manchester, als er taktisch alles richtig gemacht und grossen Mut bewiesen hat, fuhr er nicht weiter auf diesem Kurs. Gegen Atalanta und Villarreal stellte er die Mannschaft zu vorsichtig, zu defensiv ein. Vielleicht hätte man den Schwung vom Manchester-Spiel mitnehmen können, da wäre mehr drin gelegen.»

Legende: Kein Grund, die Köpfe hängen zu lassen YB verabschiedete sich mit Würde und einem 1:1 in Manchester aus dem Europacup. Keystone