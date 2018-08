Kein Sieger in Bern

Die Young Boys und Dinamo Zagreb trennen sich im Hinspiel der CL-Playoffs 1:1.

Die Berner waren in der 1. Halbzeit das klar bessere Team, Zagreb drehte nach der Pause auf.

Die Ausgangslage für YB im Rückspiel ist nach dem Remis ungemütlich.

Das Auswärtstor, das die Young Boys in dieser Champions-League-Playoff-Hinspiel gegen Dinamo Zagreb um jeden Preis verhindern wollten, es fiel aus heiterem Himmel: Miralem Sulejmani verlor in der 39. Minute weit in der gegnerischen Platzhälfte den Ball.

Ein Ausgleich aus dem Nichts

Dann ging es schnell: Mislav Orsic konnte nach einem Traumpass des in der Schweiz aufgewachsenen Bosniers Izet Hajrovic aus der eigenen Platzhälfte starten, lief alleine aufs YB-Tor zu und brachte den Ball mühelos an YB-Keeper David von Ballmoos vorbei.

Dabei hatte das Spiel aus Berner Sicht ideal begonnen. Der im gesamten Spiel sehr auffällige Aussenverteidiger Kevin Mbabu führte den Ball mit einem Energieanfall zum Strafraum der Kroaten und vollendete den schönen Angriff nach gut 100 Sekunden gleich selber.

Mit der frühen Führung im Rücken spielte YB mutig, kam durch Guillaume Hoarau zu einer zweiten guten Chance und war den in den ersten 30 Minuten biederen Gästen insgesamt deutlich überlegen. Das 1:1 zur Pause war folglich ein schlechter Lohn für eine starke und engagierte Leistung der Young Boys.

Ausgleich bremst Berner Schwung

Doch so stark das frühe 1:0 YB in der ersten Halbzeit beflügelte, so nachhaltig bremste der Ausgleich den Berner Schwung nach der Pause. Zwar war der Schweizer Meister weiterhin oft im Ballbesitz, kreierte allerdings kaum noch Torgefahr.

Im Gegenteil: Gefährlich wurde es nur vor YB-Keeper Von Ballmoos. Und zwar gleich mehrfach: Hajrovic scheiterte erst am Torhüter und wenig später am Pfosten, anschliessend rettete Von Ballmoos gegen Orsic mit einer absoluten Traumparade.

Das 1:1 ist unter dem Strich ein leistungsgerechtes Resultat. Für die Young Boys ist die Qualifikation zur CL-Gruppenphase trotzdem ein Stück in die Ferne gerückt. Im Hexenkessel von Zagreb brauchen die Berner in 6 Tagen eine Steigerung, um ihren Traum von der «Königsklasse» doch noch zu realisieren.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 22.08.2018, 20:45 Uhr