Liverpool vor der Rückkehr an den Ort des grossen Triumphes

Legende: Jubelt Liverpool in Madrid erneut? Im Sommer 2019 gewannen die «Reds» hier die Champions League. Reuters

In der heimischen Meisterschaft ist Liverpool der Konkurrenz weit enteilt. Nach 26 Spielen mit 25 Siegen und 1 Remis beträgt der Vorsprung auf ManCity bereits 25 Punkte. Wann die «Reds» die erste Meisterschaft seit 30 Jahren feiern dürfen, scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.

Murks in der CL

Ganz anders in der Champions League: In der Gruppenphase musste das Team von Trainer Jürgen Klopp bis zum letzten Spieltag warten, ehe das Weiterkommen dank einem 2:0 in Salzburg besiegelt wurde.

Nun, in der K.o.-Phase, kann jede Hürde Endstation bedeuten – zumal die Motivation der Gegner gegen den Titelverteidiger noch grösser sein dürfte.

Atletico ausser Form

Kein Wunder also, mahnt Klopp vor dem Achtelfinal gegen Atletico Madrid zur Vorsicht. Auch wenn die «Colchoneros» derzeit eine schwierige Phase durchmachen (nur 1 Sieg in 6 Spielen) und viele Verletzte zu beklagen haben.

Die Rückkehr ins Wanda Metropolitano, wo der letztjährige CL-Final gegen Tottenham gewonnen werden konnte, solle «keine Pilgerreise» werden, auch wenn man «mit positivem Gefühl an diesen Ort» denke.