Keine Tore, keine Königsklasse für YB

Der Traum von der Champions-League-Gruppenphase ist für die Young Boys geplatzt. Die Berner verloren das Playoff-Rückspiel auswärts bei ZSKA Moskau 0:2.

YB unterliegt ZSKA Moskau mit dem Gesamtskore von 0:3 (Hinspiel 0:1)

Die Russen zeigen im Vergleich zum Hinspiel ein völlig anderes Gesicht

Die Berner treten damit zum 5. Mal in den letzten 7 Jahren in der Europa League an

Es lief die 54. Minute, als Miralem Sulejmani den Ball mit der Brust annahm und aus spitzem Winkel abzog. Doch Igor Akinfejew vereitelte die beste YB-Möglichkeit der Partie mit einer mirakulösen Parade. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Berner bereits 0:1 im Hintertreffen.

Der Ausgleich hätte die Hoffnung wohl noch einmal zurückgebracht. Diese keimte jedoch nicht mehr auf. Denn 10 Minuten später sorgte Alan Dsagojew mit einem flachen Abschluss ins Eck für die Entscheidung – und für das Ende jeglicher Berner Champions-League-Träume. Dem Treffer war ein Ballverlust von Yoric Ravet vorausgegangen.

Moskau reisst das Spiel an sich

Im Vergleich zum Hinspiel, das YB zuhause klar dominiert hatte, waren die Russen kaum wieder zu erkennen. Bereits nach 20 Sekunden musste David Von Ballmoos gegen Vitinho ein erstes Mal klären. Der Berner Keeper zeigte sich von Beginn weg hellwach. Das musste er auch, denn der ZSKA zündete ein wahres Offensiv-Feuerwerk.

Mit ihrem schnellen Umschaltspiel brachten die Moskowiter die YB-Abwehr Mal für Mal in Verlegenheit. Nach 28 Minuten konnte Steve Von Bergen nach einem eben solchen in höchster Not klären. Vor dem Pausenpfiff ging Georgi Schennikow (45.) dann am entfernten Pfosten vergessen und erwischte Von Ballmoos nach einer unglücklichen Kopfballverlängerung von Kasim Adams Nuhu zwischen den Beinen.

Dsagojew begräbt YB-Hoffnungen mit dem 2:0

Trostpflaster Europa League

Wenn auch der Druck von Moskau in der 2. Halbzeit etwas weniger wurde, machte YB nie wirklich den Eindruck, auf den Rückstand reagieren zu können. Im Moskauer Dauerregen mussten sich die Berner fast 90 Minuten lang dominieren lassen. Nach dem 2. Treffer durch Dsagojew (64.) zerschlugen sich schliesslich die allerletzten Hoffnungen auf ein Wunder.

Damit geht der internationale Weg von YB ab dem 14. September in der Europa League weiter – zum 5. Mal in den letzten 7 Jahren. Die Gruppenauslosung dazu findet am Freitagmittag statt. ZSKA Moskau hingegen wird gespannt auf Donnerstagabend schielen. Dann werden in Monaco die Champions-League-Gruppen ausgelost.

