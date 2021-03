Die Champions League geht langsam aber sicher in die entscheidende Phase. Am Freitagmittag sind in Nyon die Viertel- und Halbfinals gezogen worden. Und Fussball-Fans können sich auf mehrere hochkarätige Duelle freuen.

Die Viertelfinal-Begegnungen in der Übersicht Manchester City

Borussia Dortmund

Porto

Chelsea Bayern München

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Liverpool

So kommt es zum Beispiel zum Aufeinandertreffen zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain. Die beiden Teams standen sich im letztjährigen Final gegenüber, den die Deutschen mit 1:0 für sich entschieden.

Ebenfalls mit Superstars gespickt sein wird die Affiche Real Madrid gegen Liverpool. Auch diese zwei Equipen duellierten sich vor nicht allzulanger Zeit im Endspiel der «Königsklasse»: Real behielt 2018 mit 3:1 das bessere Ende für sich.

Legende: Kampf um den Henkelpott Die Champions League geht in die heisse Phase. Keystone

In den weiteren Begegnungen misst sich Premier-League-Leader Manchester City mit Borussia Dortmund, Porto kriegt es mit Chelsea zu tun.

Gleichzeitig wurden im «House of European Football» die Halbfinals gezogen. Folgende Kräftemessen stehen dann bevor:

Bayern/PSG - Manchester City/BVB

Real Madrid/Liverpool - Porto/Chelsea

Die Viertelfinal-Hinspiele werden am 6./7. April durchgeführt, die Rückspiele finden am 13./14. April statt. Die Halbfinals gehen am 27./28. April (Hinspiele) und 4./5. Mai (Rückspiele) über die Bühne. Der Henkelpott wird am 29. Mai in Istanbul vergeben.