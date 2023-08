Legende: Dank in Richtung Tribüne Die YB-Spieler beklatschen ihre Fans nach dem Erreichen der CL-Gruppenphase. Keystone/Peter Klaunzer

Die Überweisungen der Uefa in der Champions League fallen auch in der letzten Saison vor der grossen «Königsklassen»-Reform wieder üppig aus. Vor der erwarteten Erhöhung in der Saison 2024/25 werden erneut insgesamt knapp über 2 Milliarden Euro an die 32 Mannschaften ausgeschüttet.

Das bedeutet auch viel Geld für die Young Boys. Wir schlüsseln auf (der Einfachheit halber ist jeder folgende Betrag in Euro zu verstehen):

Startgeld:

Jede Mannschaft bekommt für die Gruppenphase eine fixe Summe von 15,64 Mio.

Punkt- und Erfolgsprämien:

Pro Sieg in der Gruppenphase (6 Spiele) gibt es 2,8 Mio., für ein Unentschieden 930'000. Die bei jedem Remis von der Uefa eingesparten rund 930'000 werden nachträglich unter allen Klubs aufgeteilt, wobei die Anzahl der Siege jedes Teams massgeblich für den Verteilungsschlüssel ist.

Sollte YB die Gruppenphase überstehen, gäbe es für den Einzug in den Achtelfinal weitere 9,6 Mio., ein allfälliger Viertelfinal würde mit 10,6 Mio. entlöhnt.

Koeffizienten-Prämie:

Weitere 600,6 Mio. werden nach einem Verteilungsschlüssel an die 32 Teams ausgeschüttet. Ein Anteil ist 1,137 Mio. wert, so viel bekommt der in der Uefa-Zehnjahreswertung aller Europacup-Teilnehmer am schlechtesten platzierte Teilnehmer. Das in diesem Ranking am besten platzierte Team (Real Madrid) bekommt 32 x 1,137 Mio. (36,384 Mio.). Die Berner auf Platz 60 erhalten noch (je nach Ausgang der letzten Playoff-Duelle) 11 oder 12 x 1,137 Millionen (12,507 oder 13,644 Mio.).

Market-Pool:

Basierend auf der Bedeutung des TV-Marktes jedes Landes bekommen die Teilnehmer aller Ligen nochmals einen Bonus. Insgesamt werden 300,3 Mio. gezahlt, die konkrete Summe steht aber immer erst nach der Spielzeit fest.

Der genaue Betrag, den YB mit dem europäischen Geschäft einnehmen wird, ist also abhängig von diversen Faktoren – er dürfte aber sicher im soliden zweistelligen Bereich liegen.

Dazu kommen Martkwert-Steigerungen der Spieler, Prestige sowie Renommee für den Klub und zahlreiche grossartige Abende auf der grössten europäischen Bühne. Letzteres ist wohl unbezahlbar.