Legende: Wird auch als «der nächste Erling Haaland» bezeichnet Der Däne Rasmus Höjlund. Keystone/EPA/Peter Powell

FC Kopenhagen, Sturm Graz, Atalanta Bergamo, Manchester United – keine schlechte Visitenkarte für einen 20-Jährigen. Seit dem Profi-Debüt von Rasmus Höjlund sind erst 3 Jahre vergangen. Lange hat es den Dänen jeweils nie an einem Ort gehalten. Zu sehr hatte er mit seinen Leistungen jeweils die Aufmerksamkeit europäischer Klubs auf sich gelenkt.

Gelandet ist er auf diese Saison hin schliesslich bei einem Top-Klub. Manchester United verpflichtete den grossgewachsenen Mittelstürmer, der Anfang 2022 noch bei seinem Jugendklub Kopenhagen spielte, für rund 74 Millionen Euro.

Hattrick bei Startelf-Debüt

Höjlund hat einen rasanten Aufstieg hinter sich. Nach seinem Wechsel zu Sturm Graz Anfang 2022 – für lächerliche 2 Millionen Euro – schlug der Stürmer sofort ein. Bei seinem Debüt gelangen ihm gleich 2 Treffer. Wettbewerbsübergreifend waren es während seiner Zeit in Österreich in 21 Pflichtspielen 12 Tore, mit denen sich der Däne für höhere Aufgaben empfahl.

Nur 7 Monate nach seiner Ankunft in Graz zog es Höjlund weiter zu Atalanta Bergamo – Sturm Graz durfte sich immerhin über die klubinterne Rekordeinnahme von 20 Millionen Euro freuen. Bei Atalanta war er zwar nicht unumstrittener Stammspieler, brachte es in 34 Pflichtspielen aber dennoch auf 10 Tore.

Während seiner Zeit in Norditalien kam Höjlund auch zu seinem Debüt für die dänische Nationalmannschaft. Bei seinem 3. Länderspieleinsatz stand er in der EM-Qualifikation gegen Finnland erstmals in der Startelf. Zum 3:1-Sieg steuerte er sämtliche Tore selber bei.

03:18 Video Archiv: Höjlund schiesst Finnland ab Aus Sport-Clip vom 23.03.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 18 Sekunden.

Wiedersehen mit Bruder Oscar

Bei den «Red Devils», die einen schwierigen Saisonstart hinter sich haben, hat der kraftvolle Neuzugang indes noch nicht wie erhofft eingeschlagen. In der Meisterschaft wartet Höjlund noch auf einen Torerfolg, der Rückstand der «Red Devils» auf Stadtrivale und Tabellenführer City beträgt bereits 9 Punkte. In der Champions League hat Höjlund hingegen 3 Mal getroffen, einmal gegen die Bayern, zweimal gegen Galatasaray. Beide Partien haben die Engländer jedoch verloren.

Das ist auch der Grund, warum das Team von Trainer Erik ten Hag beim Gastspiel am Mittwochabend in Kopenhagen dringend einen Sieg braucht. Für Höjlund wird die Partie in der dänischen Hauptstadt ohnehin speziell. Für ihn ist es die Rückkehr an den Ort, an dem alles begann. Bei Kopenhagen hat er einst die Jugendakademie durchlaufen.

Ein bekanntes Gesicht wird Höjlund am Mittwochabend ohnehin sehen: Jenes seines jüngeren Bruders Oscar. Der 18-Jährige stieg auf diese Saison hin in die Kopenhagener Profimannschaft auf. Zum Wiedersehen der beiden Brüder war es vor zwei Wochen bereits im Old Trafford gekommen. Allerdings nicht zum direkten Bruder-Duell auf dem Platz. Höjlund wurde 5 Minuten vor der Einwechslung seines jüngeren Bruders ausgewechselt.

03:11 Video Archiv: ManUnited bezwingt Kopenhagen zuhause 1:0 Aus Champions League – Highlights vom 24.10.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 11 Sekunden.