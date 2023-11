Legende: Brilliert er auch in der «Königsklasse»? Alejandro Garnacho wird von Harry Maguire zu seinem Traumtor gegen Everton beglückwünscht. imago images/Shutterstock

Die Weltuntergangs-Stimmung in Manchester hat sich etwas gelegt. In der Premier League gab es für United zuletzt drei Siege ohne Gegentor. Beim 3:0-Auswärtserfolg gegen Everton zauberte Youngster Alejandro Garnacho mit einem Treffer per Fallrückzieher. Und United belegt mit «nur» 6 Zählern Rückstand auf Leader Arsenal Platz 6 der Liga.

Trainer Erik ten Hag steht vor der grossen Aufgabe, den Aufwärtstrend auch in der Champions League fortzuführen. Denn dort waren die «Red Devils» bisher alles andere als ein Musterbeispiel für Souveränität. Zuletzt fiel das Kollektiv nach der roten Karte gegen Marcus Rashford auseinander und verlor in Kopenhagen 3:4.

Festung Ali Sami Yen

Rashford, am Wochenende bei Everton ebenfalls unter den Torschützen, muss also in Istanbul gesperrt zuschauen. Er ist nicht der einzige: Christian Eriksen, Mason Mount und Casemiro sind nur einige Namen der langen Verletztenliste. Auch das dänische Sturm-Talent Rasmus Höjlund, das für fünf der neun Treffer in der Champions League verantwortlich ist, fällt wahrscheinlich mit einer Muskelblessur aus. Auch deshalb droht der Gang der Engländer an den Bosporus mühselig zu werden – aber nicht nur.

Galatasaray ist im Ali Sami Yen eine Macht. In der türkischen Meisterschaft gab es zuletzt im August 2022 eine Heimniederlage. Auch in der Champions League liess «Gala» die Muskeln spielen. Bayern München entführte zwar ein 3:1 aus dem Hexenkessel, profitierte dabei aber von der äusserst schwachen Chancenverwertung des Gegners.

Schreckgespenst Icardi trifft am Laufmeter

Für das Kräftemessen mit ManUnited brachten sich die Türken mit einem 4:0 über Alanyaspor in Schwung, wobei Mauro Icardi bereits sein wettbewerbsübergreifend 16. Saisontor erzielte. Der 30-jährige Argentinier war es auch, der im Hinspiel im Old Trafford für die Entscheidung zum 3:2 gesorgt hatte.

Bei einem erneuten Taucher wäre der Traum vom CL-Achtelfinal für den englischen Rekordmeister definitiv Geschichte, auch bei einem Unentschieden würde die Luft schon sehr dünn. Bei einem Sieg müsste man im abschliessenden Gruppenspiel gegen die bereits qualifizierten Bayern wohl erneut punkten, um die K.o.-Phase zu erreichen.