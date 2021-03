In der Premier League bringt Liverpool derzeit kein Bein vor das andere. In der Champions League aber winkt der Viertelfinal.

Legende: Auf der Suche nach der Form Sadio Mané konnte sein Potenzial in dieser Saison noch zu selten abrufen. imago images

Die leere Anfield Road wurde in den letzten Wochen zum Sinnbild der gleichermassen tristen wie unerklärlichen Negativserie von Liverpool in der Premier League. 6 Spiele de suite verlor der amtierende Meister in seinem Wohnzimmer, so viele wie nie zuvor in der bald 129-jährigen Klubgeschichte.

«Flucht» ins «Exil» nach Budapest

Da kommt es den «Reds» allenfalls gerade recht, dass sie ihr Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen RB Leipzig nicht in Liverpool, sondern in Budapest bestreiten. Bereits das Hinspiel, welches die Engländer «auswärts» mit 2:0 für sich entschieden, hatte wegen den Reiseeinschränkungen in Deutschland in Ungarns Hauptstadt stattgefunden.

Die «Königsklasse» ist für Liverpool so etwas wie der letzte Strohhalm in dieser Saison. In den heimischen Pokal-Wettbewerben ist das Team von Jürgen Klopp vorzeitig ausgeschieden und in der Meisterschaft liegt Liverpool als Achter aktuell 22 (!) Punkte hinter Leader ManCity. Der Rückstand auf einen Champions-League-Rang beträgt auch schon 7 Zähler.