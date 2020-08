Kalender-Kuriosum: Nicht nur beim Finalturnier in Lissabon wird CL gespielt, sondern auch in der Schweiz.

Legende: Zwei Saisons gleichzeitig Die Corona-Pandemie macht es möglich. Keystone

Eigentlich wäre die Champions-League-Saison 2019/20 schon seit dem 30. Mai 2020 vorbei, doch die Corona-Pandemie stürzte die (Fussball-)Welt ins Chaos.

Mittlerweile hat die «Königsklasse» das Spielgeschehen wieder aufgenommen. Am vergangenen Wochenende gingen die letzten Rückspiele der Achtelfinals über die Bühne. Dies sorgt für eine bizarre Kalender-Situation: Aktuell finden zwei CL-Saisons gleichzeitig statt.

Eine Odyssee bis zur Gruppenphase

Während die «Grossen» in Lissabon um den «Henkelpott» wetteifern, kämpfen die «Kleinen» um die Tickets für die Teilnahme an der Gruppenphase für die Spielzeit 2020/21. So fanden am Samstag in Nyon, dem Uefa-Hauptsitz, die Halbfinals der Vor-Qualifikation statt. Das kosovarische Team Drita setzte sich gegen Inter Escaldes (Andorra) durch und fordert im Final am Dienstag Linfield aus Nordirland.

Dem Sieger steht ein steiniger Weg in Richtung Gruppenphase bevor. Nach 3 Qualifikationsrunden gibt es auch noch ein Playoff-Duell (dieses mit Hin- und Rückspiel).