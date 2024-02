Lazio vs. Bayern in der CL

Legende: Stehen im CL-Achtelfinal im Fokus Harry Kane (l.) und Ciro Immobile. Imago Images/Sven Simon/Gribaudi

Zwei Namen stechen vor dem Duell zwischen Lazio Rom und Bayern München im Achtelfinal der Champions League besonders heraus: Ciro Immobile und Harry Kane. Die beiden Stürmer beanspruchen seit Jahren Weltklasse-Status. Zwischen dem mittlerweile 33-jährigen Italiener und dem 30-jährigen Engländer zeigt sich in der laufenden Saison allerdings ein Form-Unterschied, der insbesondere auch die Rollenverteilung dieser Affiche widerspiegelt.

Thomas Tuchels Bayern sind trotz missglückter Hauptprobe klar favorisiert. Nach der 0:3-Klatsche bei Leader Leverkusen am Samstagabend dürfte die Tuchel-Truppe hochmotiviert sein, in der «Königsklasse» wieder das dominante Gesicht zu zeigen. Insbesondere auch Stürmer Kane, der gegen Leverkusen gerade mal 18 Ballkontakte hatte.

Im Schnitt ein Tor pro Spiel

Es war erst die 5. Bundesliga-Partie, in der Kane ohne Torerfolg vom Platz ging. Seit seinem Wechsel an die Säbener Strasse trifft Kane sonst fast am Laufmeter. In der Meisterschaft steht er nach 21 Spielen bei 24 Toren, in den sechs Gruppenspielen der Champions League war der Engländer viermal erfolgreich. Der 30-Jährige führt damit nicht nur die Torschützenliste in Deutschland klar an, er überflügelt in der laufenden Saison bisher sämtliche Spieler in Europas Top-Ligen, inklusive Pendant Immobile.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Zusammenfassungen der beiden Achtelfinal-Hinspiele zwischen Lazio Rom und Bayern München sowie PSG und Real Sociedad sehen Sie am Mittwochabend ab 23 Uhr live in der Sendung Champions League – Highlights auf SRF zwei.

Dieser hat erst kürzlich wieder zu guter Form gefunden. Nach lediglich vier Toren in der Hinrunde hat Immobile in drei Einsätzen im Jahr 2024 bereits zweimal getroffen – und am Samstag einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere erreicht. Beim 3:1-Sieg in Cagliari erzielte Lazios Captain seinen 200. Treffer in der Serie A. Eine Marke, die vor ihm nur sieben Spieler erreicht haben.

Lazio deutlicher Underdog

Damit konnten die Römer, die in der italienischen Liga momentan ausserhalb der europäischen Plätze klassiert sind, Selbstvertrauen für die bevorstehende Herkules-Aufgabe tanken. Übrigens: Die beiden Teams standen sich vor drei Jahren schon im Achtelfinal der «Königsklasse» gegenüber. Mit einem Gesamtskore von 6:2 stiessen die Bayern dort überlegen in die nächste Runde vor.

Seither haben sich die Rollen kaum geändert. Alles andere als ein Münchner Sieg wäre eine grosse Überraschung. Will Lazio an der Sensation schnuppern, braucht es einen glänzend aufgelegten Immobile, der womöglich gerade zur richtigen Zeit wieder in Fahrt gekommen ist.

06:04 Video Archiv: Bayern überfährt Lazio im Hinspiel 2021 Aus Sport-Clip vom 24.02.2021. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 4 Sekunden.